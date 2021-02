Cazuri noi de COVID-19 in randul elevilor, studentilor si profesorilor din Dolj si Constanta

Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a anuntat, joi, ca, de la reinceperea scoli in format fizic, in judetul Constanta opt elevi au fost confirmati cu SARS-CoV-2. De asemenea, sase persoane angajate in unitatile de invatamant au iesit pozitiv la testele Covid. "Facem mentiune toate cazurile prezentate mai sus s-au testat in afara unitatilor de invatamant", a anuntat DSP Constanta.Potrivit unei informari a DSP Dolj, trimisa joi de catre Prefectura Dolj, in ultimele 24 de ore au fost confirmate in judet 75 de cazuri noi de COVID-19. Intre cazurile confirmate sunt un elev, un cadru didactic si un student.