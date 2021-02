Elevi si profesori infectati cu COVID-19 in mai multe scoli din Bucuresti. Cursuri suspendate pentru 3 clase

Reprezentantii Primariei Sector 4 au declarat joi, la Digi 24, ca au fost confirmate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus la elevi care invata in unitati din sector."Avem in acest moment inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in randul elevilor si un caz confirmat in randul cadrelor didactice", au precizat reprezentantii Primariei Sector 4.Acestia au precizat ca in cele trei clase cursurile au fost suspendate pentru o perioada de 14 zile, fiind vorba despre clase din invatamantul primar. Un alt caz a fost confirmat la o eleva de la o scoala din Sectorul 6.