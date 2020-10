Consiliul National al Elevilor solicita introducerea acestora pe lista prioritara de testare pentru COVID-19

"Vedem din ce in ce mai multe cazuri de COVID-19 in unitatile de invatamant. Siguranta elevilor trebuie sa primeze, motiv pentru care solicitam includerea acestora pe lista prioritara de testare pentru COVID-19. Identificarea cazurilor pozitive si izolarea acestora va scadea in mod semnificativ necesitatea inchiderii scolilor si a tranzitiei catre invatamantul online, pentru care multe unitati de invatamant inca nu sunt pregatite", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, citat intr-un comunicat remis presei.CNE afirma ca, potrivit datelor furnizate de catre Institutul National de Sanatate Publica, in a cincea saptamana de scoala, 12-18 octombrie, au fost inregistrate 1.692 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, care reprezinta o crestere cu 155%, in timp ce, raportat la numarul total de cazuri inregistrat de la inceputul pandemiei pana acum la segmentul de varsta aferent elevilor si prescolarilor (11.765), cazurile de saptamana trecuta reprezinta 14,4%.In opinia reprezentantilor CNE, multe scoli "nu sunt pregatite" pentru tranzitia catre orele online la momentul de fata, iar procesul de digitalizare este "unul de durata, care, cel mai probabil, nu se va incheia in urmatoarele saptamani"."Astfel, testarea elevilor si izolarea cazurilor pozitive ar reduce posibilitatea raspandirii virusului si ar elimina necesitatea tranzitiei catre cursurile online pentru multe unitati de invatamant", mai arata CNE.