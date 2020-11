Franta va demara o campanie masiva de testare rapida pentru COVID-19 in scoli

Operatiunea va demara pe 23 noiembrie si se va desfasura pe parcursul mai multor saptamani in circa 30 de institutii de invatamant din regiunea capitalei franceze.Descoperirea cazurilor de COVID-19 prin aceasta campanie va ''permite identificarea rapida a purtatorilor virusului si ruperea lanturilor de infectare, pentru a proteja mai bine tinerii, familiile lor si ansamblul comunitatii educationale'', explica Asociatia Spitalelor Publice din Paris.Campania cu teste antigen, al caror rezultat se obtine in 15-30 de minute, face parte din noua politica a guvernului francez de a extinde testarea populatiei prin folosirea masiva a acestor teste, care au inceput sa fie utilizate in Franta de asemenea in alte medii prioritare, cum ar fi caminele de batrani sau aeroporturile.In opinia asociatiei mentionate, aceste teste rapide reprezinta un instrument puternic de combatere a pandemiei si sunt complementare testelor PCR, considerate in continuare ca fiind teste de referinta.Insa din cauza saturarii laboratoarelor care prelucreaza testele PCR, guvernul de la Paris a sporit folosirea antigen, in special pentru cazurile simptomatice.Franta a instituit din 30 octombrie un nou lockdown pentru a combate raspandurea virusului, insa scolile au ramas deschise. Dar din cauza infectarilor in randul elevilor si profesorilor, au fost pana in prezent inchise 20 de institutii de invatamant si 222 de clase. Numarul noilor cazuri confirmate de COVID-19 in randul elevilor a fost in ultima saptamana de 13.870, fata de 12.487 in saptamana precedenta, iar in randul profesorilor de 2.011, fata de 2.223.Citeste si: Ultimatum dat de Emmanuel Macron musulmanilor din Franta. Imamii au 15 zile sa spuna daca "sunt cu republica sau nu"