Elevii din scolile si colegiile militare au fost testati pentru coronavirus. 20 au fost depistati pozitiv si au fost izolati sau internati in spital

Potrivit unui comunicat al MApN transmis luni, testarea tuturor tinerilor a fost facuta avand in vedere faptul ca elevii provin din medii epidemiologice diferite si tinand cont de caracterul specific al incazarmarii si al activitatilor de instruire militara. De asemenea, echipe de epidemiologi din cadrul Directiei medicale au verificat implementarea masurilor dispuse la nivelul tuturor institutiilor militare de invatamant in scopul diminuarii riscului de imbolnavire a elevilor si membrilor corpului didactic si auxiliar.MApN arata ca pana luni, conform rezultatelor testarilor centralizate pe fiecare unitate scolara, situatia epidemiologica se prezinta astfel:* Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta - doi elevi infectati, ambii internati in spital;* Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia - patru elevi infectati, asimptomatici, izolati la domiciliu;* Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza - cinci elevi infectati, asimptomatici, patru dintre ei aflati in izolare in spatii special destinate in cadrul colegiului si unul aflat in izolare la domiciliu;* Colegiul National Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova - sase elevi infectati, asimptomatici, internati in spital, urmand a fi transferati pentru izolare in spatii special destinate in cadrul colegiului;* Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene "Traian Vuia" de la Boboc - un elev infectat, internat in spital;* Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" din Constanta - un elev infectat, internat in spital;* Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri "Basarab I" din Pitesti - un elev infectat, internat in spital.Toate cazurile au fost depistate si confirmate inainte de inceperea cursurilor, iar in urma anchetelor epidemiologice, contactii directi ai elevilor confirmati ca pozitivi au fost carantinati in spatii special destinate acestui scop in institutiile militare de invatamant. Elevii confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, precum si cei aflati in carantina au acces la cursuri in format online.Toate unitatile de invatamant liceal si postliceal din cadrul Ministerului Apararii Nationale au inceput luni cursurile, in conditii de respectare a tuturor masurilor de siguranta sanitara impuse pentru prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2.In anul de invatamant 2020-2021 s-au prezentat la cursuri 2.232 de elevi in cadrul celor cinci colegii militare nationale de la Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc, Constanta si Craiova, dintre care peste 600 sunt elevi de clasa a IX-a, si peste 1.200 de elevi in scolile militare de maistri militari si subofiteri, dintre care 770 sunt inscrisi in anul I.De asemenea, MApN precizeaza ca in toate institutiile militare de invatamant au fost luate masuri speciale in scopul diminuarii riscului de imbolnavire a elevilor si membrilor corpului didactic si auxiliar. Au fost elaborate scenarii care se vor aplica in functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si de infrastructura si resursele umane ale fiecarei institutii.Avand in vedere profilul militar si filiera vocationala a structurilor de invatamant ale MApN, forma de baza pentru desfasurarea cursurilor va fi sistemul de predare fata in fata, insa au fost pregatite si instalate echipamentele si platformele educationale pentru invatamantul online, care va fi adoptat in functie de situatia specifica din fiecare unitate de invatamant, mai arata reprezentantii ministerului.