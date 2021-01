Elevii unei scoli postliceale, anuntati ca nu vor face practica daca nu se vaccineaza contra COVID-19. Ancheta declansata de autoritati

"Am fost putin sceptica in privinta mail-ului. Nu mi s-a parut normal sa fim conditionati sa ne vaccinam", a declarat o eleva pentru ObservatorNews "Mailul s-a transmis de la secretariat. Din exces de zel, a fost introdus si acel alineat. Am revenit si am am transmis tuturor elevilor si profesorilor faptul ca vaccinarea nu este obligatorie. Merge la vaccin cine vrea", a declarat directoarea scolii Mioara Tanase.Aceasta a mai anuntat ca nu va lua masuri de sanctionare a secratarei.Reprezentantii inspectoratului scolar au deschis o ancheta in acest caz."Nu cred ca e cazul sa incepem cu sanctiunile, ci cu dialogul. Trebuie sa vedem ce s-a intamplat si trebuie sa le dam o sansa si elevilor si profesorilor si de acolo si din celalalte scoli din Maramures sa se vaccineze, dar decizia le apartine", a explicat Anca Minodora Costin Hendea, inspector scolar general ISJ Maramures.Citeste si: Papa Francisc, vaccinat contra COVID-19 la Vatican