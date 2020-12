Elvetia incepe distribuirea vaccinului contra COVID-19. Cine are prioritate

Autoritatea cu rol de reglementare a medicamentelor din Elvetia a autorizat sambata vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de grupul american Pfizer si partenerul sau german BioNTech in urma unei decizii despre care oficialii elvetieni afirma ca reprezinta prima aprobare de acest tip realizata in cadrul unei proceduri standard.O transa initiala de 107.000 de doze vor fi distribuite in cantoanele elvetiene pentru ca inocularea persoanelor varstnice sa poata sa inceapa, inclusiv a tuturor rezidentilor de peste 75 de ani si a celor cu afectiuni medicale preexistente."In urmatoarele sapte zile, vor putea sa inceapa programele de vaccinare personalizata", a declarat Virginie Masserey, reprezentanta a Agentiei Federale pentru Sanatate din Elvetia, intr-o conferinta de presa organizata la Berna.Spre deosebire de vaccinarile intens mediatizate din Marea Britanie, oficialii din Elvetia tin la distanta companiile media de azilurile pentru batrani in care vor avea loc primele vaccinari impotriva maladiei COVID-19."Maggie a Elvetiei va ramane necunoscuta", a titrat tabloidul Blick, referindu-se la Margaret Keenan, o bunica britanica in varsta de 90 de ani care a devenit la inceputul lunii decembrie prima persoana din lume care a primit - in afara studiilor clinice - vaccinul Pfizer-BioNTech.In Elvetia, campania nationala de vaccinare a grupurilor de risc va incepe pe 4 ianuarie. Livrarile suplimentare de 250.000 de doze pe luna si aprobarea probabila a altor vaccinuri aflate in prezent in etapa de analiza ofera speranta ca orice persoana din Elvetia care doreste sa primeasca un vaccin in regim de gratuitate sa poata sa beneficieze de acesta pana la jumatatea anului 2021, au anuntat oficialii elvetieni din domeniul sanatatii.Numarul cazurilor de COVID-19 din Elvetia si din Liechtenstein a depasit pragul de 400.000, iar bilantul deceselor este de peste 6.000, determinand guvernul elvetian sa decida saptamana trecuta inchiderea restaurantelor pentru o luna si sa ii indemne pe rezidenti sa ramana in locuintele lor pe durata sarbatorilor de iarna.Elvetia a semnat un contract cu alianta Pfizer-BioNTech pentru a primi 3 milioane de doze de vaccin, suficiente pentru a oferi unui numar de 1,5 milioane de rezidenti cele doua doze, administrate la un interval de trei saptamani. In total, Elvetia a comandat 15 milioane de doze de la diversi producatori de vaccinuri anti-COVID-19, inclusiv in virtutea unor contracte semnate cu companiile Moderna si AstraZeneca.Citeste si: Serbia a primit primele 5.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech contra COVID-19