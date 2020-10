Elvetia mizeaza pe "responsabilitatea individuala" in lupta cu COVID-19

''Am sperat ca vom putea intra in iarna fara aceasta crestere puternica a infectarilor. Daca curba (infectarilor) nu se aplatizeaza pana miercurea viitoare, va trebui sa luam decizii care merg mai departe'', a declarat Sommaruga la postul public de radio RTS.Ministrul elvetian al sanatatii, Alain Berset, declarase miercuri ca noile masuri ar putea avea in vedere ''institutiile publice, adunarile de persoane si manifestarile publice sau private''.Dar, inaintea unor noi posibile masuri, presedinta statului federal a insistat asupra ''responsabilitatii individuale'' a fiecaruia. ''Trebuie sa fim responsabili. Avem aceasta experienta din primavara, asadar nu vad de ce nu ar merge din nou'', a indemnat ea.Valul epidemic din primavara a fost in cele din urma pus sub control in Elvetia, dar intre timp populatia s-a relaxat excesiv. In ultima saptamana, numarul cazurilor de COVID-19, cel al spitalizarilor si al deceselor s-au dublat fata de saptamana precedenta. Joi au fost raportate 5.230 de noi contagieri si 11 noi decese in aceasta tara cu 8,6 milioane de locuitori. Numarul deceselor de la inceputul pandemiei a ajuns la 1.886.In fata degradarii rapide a situatiei sanitare guvernul federal elvetian a impus incepand de luni purtarea obligatorie a mastii in spatiile publice inchise si a interzis adunarile mai mari de 15 persoane, alte restrictii fiind avute in vedere de cantoane.