Elvetia va produce 800.000 de doze de vaccin Moderna

Autoritatea de reglementare a medicamentelor, Swissmedic, care deja a aprobat un vaccin Covid-19 de la Pfizer si partenerul BioNTech, este asteptata sa aprobe versiunea Moderna in curand, au afirmat oficialii.Fabrica din Elvetia are capacitatea de a produce 800.000 de doze zilnic, potrivit ziarului, care vor fi trimise unei companii din Spania ce pregateste dozele individuale pentru livrare.CITESTE SI: Ministerul Sanatatii: Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata noua tulpina a SARS-Cov-2, depistata in Marea Britanie