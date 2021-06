Dr. Emilian Imbri avertizeaza: Luati in calcul si faptul ca o sa apara SARS-CoV-4

Imbri a lansat insa si un avertisment. "Luati in calcul si faptul ca o sa apara SARS-CoV-4", a spus medicul."La 10 zile, 14 zile dupa a doua doza, se poate considera ca ai o imunitate rezonabila si poti sta linistit. Johnson & Johnson nu are decat o doza, dar la o saptamana, doua saptamani dupa ce faci vaccinul poti sa spui ca organismul incepe sa se apere. Imunitatea - si imunitatea naturala si cea castigata prin vaccin, dobandita cu vaccin, au o perioada dupa care se pare ca incep sa scada fortele de aparare ale organismului, perioada pe care, din pacate, specialistii inca nu o cunosc, dar se merge pe ideea ca aproximativ un an de zile, (...) la fel ca si la vaccinurile gripale obisnuite", a explicat Emilian Imbri.