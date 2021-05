Dr. Emilian Imbri: Nu am invins. Depinde si de cat de dragalas e virusul asta in continuare

Medicul a vorbit, intr-o interventie la postul B1 TV , si despre campania de imunizare anti-COVID, sustinand ca este nevoie ca cel putin 60% din populatie sa fie vaccinata "Eu nu pot sa privesc decat cu bucurie (relaxarea restrictiilor - n.r.), pentru ca, pentru mine, un fenomen-pilot a fost anul trecut, cand am primit Ordinul ministrului prin care Spitalul Babes devenea spital COVID. Acela a fost un experiment-pilot. Nu stiam ce ne asteapta, nu siam ce va veni si nu stiam cati mai iesim de acolo. Si iata ca am ajuns la evenimente-pilot cu teatre, cu opera cu cinematografe si iesit pe strada fara masca. Deci e un lucru bun. Cat va dura e intrebarea. Eu nu sunt un sceptic, dar am niste mici retineri ca, fereasca Dumnezeu!, de cei care se vor imbolnavi poate, poate si vor spune "din cauza ca ne-a spus premierul sa iesim fara masca, pentru ca noi n-am fi iesit altfel". Sunt si carcotasi in Romania. Nu, nu va fi asa", este convins Dr. Emilian Imbri.Acesta sustine ca fenomenul este tinut acum intr-o oarecare masura sub control, insa acest lucru nu se datoreaza doar vaccinarii. "S unt 120.000 vaccinati azi din care 50.000 cu prima doza . Haideti sa luam in calcul 50.000 de vaccinati azi, ca restul sunt obligatoriu sa vina la a doua doza si nimeni n-o sa lipseasca de la a doua doza. Si 50.000 e bine. Cand vom ajunge la 7 - 8 milioane, atunci Romania se va situa cam la 60% din populatie (vaccinata) si specialistii vor putea spune ca deja suntem asigurati dintr-un punct de vedere", este de parere Imbri.Medicul avertizeaza asupra faptului ca pandemia nu s-a incheiat si ca exista in continuare o serie de riscuri. "Eu sunt bucuros ca oamenii au iesit. Eu va spun ca asa ieseau si acum cateva saptamani, dar cu teama sa nu-i prinda, sa nu-i filmeze, sa nu-i amendeze. Mai putin cu amenda ... Azi au iesit fara teama - asta e singura deosebire. E un semn bun, dar nu trebuie privit cu bucuria invingatorului. Nu am invins si, indiferent ce se spune, depinde foarte mult si de cat de dragalas e virusul asta in continuare si cat ne lasa o pauza", a declarat dr. Emilian Imbri, pentru B1 TV.