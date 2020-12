Emilian Imbri, despre noua tulpina COVID-19: "Doar cateva laboratoare din tara au tehnologia necesara pentru a o identifica"

"Nu am cunostinta sa fi fost identificata (noua tulpina de coronavirus - n.r.). De altfel, ea poate fi identificata in doua sau trei laboratoare din tara. Nu stiu daca toate laboratoarele pot sa faca aceasta analiza. Sigur, este Institutul Cantacuziono. Cred ca si Institutul Bals ar putea sa faca aceasta analiza", a declarat Imbri la B1 TV Imbri sustine ca daca noua tulpina va ajunge in Romania, vor exista mult mai multe persoane infectate, in contextul in care Marea Britanie a raportat peste 40.000 de noi cazuri.Guvernatorul statului Colorado, democratul Jared Polis, a anuntat marti, 30 decembrie, ca s-a detectat primul caz de infectare cu noua tulpina britanica de coronavirus pe teritoriul SUA, fiind vorba despre un barbat de circa 20 de ani care nu a fost recent in nicio calatorie.