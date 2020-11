Emilian Imbri: "ATI-ul nu te poate salva, Este bine sa nu ajungi acolo. Ai nevoie de noroc sa beneficiezi de oxigen"

"Atentie, ATI-ul nu te poate salva! In ATI ti se sustin functiile vitale pana cand primesti medicatia care iti ajuta organismul sa se apere, sau organismul se echilibreaza si reuseste sa treaca de momentul crucial.Deci, sa nu se creeze impresia falsa, ca in ATI pot sa fie salvati doar stand acolo, pe paturile de ATI.In COVID nu exista medicatie specifica. Este bine sa nu ajungi, in primul rand sa nu te imbolnavesti, sa nu ajungi sa te internezi, si daca ai ajuns sa te internezi, sa ai norocul sa beneficiezi de oxigenul si de medicatia simptomatica in asa fel incat sa nu se deterioreze functiile vitale" a declarat Emilian Imbri la Digi24.ro Managerul a vorbit si despre situatia din institutia pe care o conduce, toate locurile fiind ocupate de aproximativ doua saptamani."Cam de doua saptamani este plin la Victor Babes. Noi avem internati un numar de 515-520 de pacienti, pe un total de 525-530 de locuri. Locurile astea, care sunt diferenta, si par a fi libere, sunt libere, dar intr-un pavilion unde sunt copii. Copii avem internati, nu la limita capacitatii maxime a pavilionului", a mai spus Emilian Imbri.Citeste si: DOCUMENT Lista actualizata a tarilor din zona galbena. Romanii care vin din aceste zone trebuie sa stea in carantina