Emiratele Arabe aproba un vaccin impotriva COVID-19 pentru personalul medical

"Vaccinul va fi disponibil eroilor aflati in prima linie (in lupta impotriva pandemiei) si celor care sunt cel mai expusi riscului de a contracta virusul", a scris pe Twitter Autoritatea Nationala de Gestionare a Crizelor si Dezastrelor (NCEMA).Gigantul farmaceutic chinez Sinopharm a inceput sa testeze un vaccin in iulie in Emiratele Arabe Unite.In prezent, peste 30 de posibile vaccinuri impotriva COVID-19 sunt testate pe oameni in intreaga lume, in speranta stoparii pandemiei.In Rusia, autoritatile au inceput testarea vaccinului "Sputnik-V" pe 40.000 de locuitori ai capitalei, ultima etapa a studiilor clinice anuntata in luna august."A treia faza a studiilor clinice continua (in EAU) sub stricta supraveghere a echipelor medicale", a spus NCEMA."Rezultatele studiilor clinice din tara noastra sunt pe drumul cel bun si toate testele au fost incununate de succes pana acum", a subliniat sursa citata.Vaccinul a fost testat pe 31.000 de voluntari din tara, cu efecte secundare "usoare si asteptate", a spus NCEMA, adaugand ca 1.000 de voluntari cu boli cronice nu au prezentat "nicio complicatie".Anuntul intervine in momentul in care numarul cazurilor de COVID-19 a atins un varf in tara, cu 1.007 de cazuri zilnice raportate.In Emiratele Arabe Unite au fost anuntate pana acum peste 80.000 de cazuri de coronavirus , dintre care 399 de decese.