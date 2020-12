Emmanuel Macron indeamna la "dublarea atentiei": Aceasta mutatie problematica a virusului, o forma mult mai agresiva, ii arata complexitatea

Aceasta "mutatie problematica a virusului, o forma mult mai agresiva" arata "complexitatea acestui virus, agresivitatea sa, as indrazni sa spun inventivitatea sa si umilinta de care trebuie sa dam dovada noi", a comentat seful statului francez - aflat in carantina dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19 - luni, in cadrul unei sedinte a Consiliului de Ministri la care a participat prin videoconferinta, imagini foarte difuzate."In orice caz, aceasta este o situatie exceptionala, care ne-a determinat sa luam aceasta decizie rapida si care este necesar sa ne determine sa ne dublam atentia cu privire la evolutia" noului coronavirus, a adaugat Macron, in carantina la resedinta oficiala La Lanterne, imbracat in haine inchise la culoare si purtand o masca de protectie.Emmanuel Macron implineste luni, 21 decembrie, varsta de 43 de ani.El a evocat "cererea ca teste negative PCR sa fie prezentate la sosirea de pe teritoriul" britanic."Trebuie sa se construiasca o solutie pentru cetatenii nostri care doresc sa revina pe teritoriul national in aceasta perioada de sarbatori. Li s-a recomandat ieri (duminica) seara sa se duca sa faca teste PCR pentru a se putea deplasa", a declarat el.Aceasta suspendare a fost anuntata duminica, in urma unei sedinte extraordinare a Consiliului Apararii Sanitare si intervine in urma unor masuri similare adoptate de catre Belgia, Olanda, Italia, Germania, Luxemburg sau Irlanda, dupa ce o noua varianta a SARS-CoV-2 a fost descoperita in Regatul Unit.Prin aceasta situatie sanitara, "am putut sa masuram eficienta politciii interdictiei circulatiei pe timpul noptii si izolarii adaptate pe care o implementam de la sfarsitul lui octombrie", dar "am putut observa de asemenea impactul acestei redeschideri, chiar foarte treptate si foarte pracaute pe care am efectuat-o", a deplans seful statului."Platoul este din nefericire prea inalt inaintea reunirii familiilor, prietenilor in zilele urmatoare si trebuie astfel sa subliniem asupra acestei atentii", a insistat el."Urmatoarele zile vor fi marcate de desfasurarea strategiei noastre de vaccinare, in orice caz a inceputului ei. Va exista, asadar, o data europeana coordonata, imediat dupa Craciun, deci la sfarsitul saptamanii", a mai anuntat Macron.Citeste si: VIDEO Protest la Palatul de Justitie, dupa condamnarea avocatului Robert Rosu in dosarul "Ferma Baneasa"