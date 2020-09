Declaratie controversata a epidemiologului- sef din Republica Moldova: "In toata lumea, COVID-19 a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur"

Oficialul spune ca 1/3 din decesele din Republica Moldova, cauzate de coronavirus , vizeaza persoane care sufereau de diferite grade de obezitate."Patologia cardiovasculara predomina, persoanele cu diabet zaharat sunt vulnerabile, de cand spunem noi ca obezitatea este factor de risc pentru maladiile netransmisibile si pentru alte maladii. In COVID, obezitatea a jucat un rol decisiv. Mai mult de 1/3 din persoanele care au decedat aveau diferit grad de obezitate. Din COVID trebuia sa facem multe concluzii, inclusiv astea.Nu vreau sa fiu judecat si sa nu par cinic, dar in toata lumea COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur. Oameni care se chinuiau, in stadii terminale de cancer, in stadii avansate de diabet zaharat, cu patologii cardiovasculare. Acest lucru s-a intamplat si in Italia, si in Franta, din nefericire, si in Republica Moldova", declara Nicolae Furtuna, la TVR Moldova. De asemenea, seful ANSP spune ca trebuie sa ne invatam sa traim cu COVID, trebuie sa ne invatam sa ne spalam cat mai des mainile si sa purtam masti.