Epidemiologul Emilian Popovici: Daca 80-90% dintre oameni ar purta masca, transmiterea s-ar reduce cu 90% si nu am mai avea probleme

Restrictiile au efect? Vom sti abia de acum incolo

Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie considera ca "este si o problema de responsabilitate a fiecaruia. Nu poate sa stea orice Guvern ar fi, orice administratie - locala, judeteana, regionala, nationala - nu poate sa stea tot timpul dupa tine sa iti spuna ce ai de facut. Fiecare dintre noi trebuie sa se adapteze la situatia in care ne aflam."De ce este atat de necesara purtarea mastii in aer liber? Epidemiologul Emilian Popovici avertizeaza ca "pe o strada pietonala aglomerata, riscul de expunere este egal cu cel dintr-un spatiu inchis mediu aglomerat. Fiecare om trebuie sa stie aceste lucruri si sa se adapteze: nu invit acasa o gramada de oameni, chiar daca legea inca imi permite, nu voi face anumite chestiuni care ma expun. Daca procecezi in acest fel, nu spun ca excluzi riscul de infectie, dar il reduci semnificativ.""Daca fiecare ar face la fel sau marea majoritate - 80% - 90% - ar face la fel, cu siguranta ca rezultatul ar fi altul", este concluzia epidemiologului.Un alt lucru de care trebuie sa tinem cont: "cu cat punem capat acestei infectii mai repede, cu atat vom fi feriti de niste schimbari care se pot produce in timp, pentru ca mutatiile sunt caracteristice la virusuri care pot sa ne incurce lucrurile. Pana la urma, unii oameni respecta regulile, altii nu."Emilian Popovici spune ca, in general, in lume au fost aplicate doua tipuri de strategii, in ceea ce priveste restrictiile pentru limitarea transmiterii coronavirusului."Este o strategie pe care o citez intotdeauna, aplicata in Israel, cu acel lockdown sever, pentru doua saptamani, urmat de relaxari progresive, pana ajung sa stapaneasca situatia. Se presupune ca intr-un lockdown sever se reduce numarul de cazuri intr-un timp relativ scurt si dupa aceea se pot face relaxarile conform cu strategia celor de acolo.""A doua varianta este cu acest lockdown moderat, light, cum ii spun unii, care s-a aplicat in tarile vest-europene - in Germania, in Austria, in Franta - in care se pleaca cu o strategie progresiva, se aplica un set de masuri, cum s-au aplicat si la noi, dupa care se urmareste evolutia problemei si, bineinteles, aceste masuri se pot suplimenta daca este cazul", explica Emilian Popovici."Acum, la noi s-a aplicat aceasta strategie. Nu ne ramane decat sa urmarim rezultatele la nivel national, pentru ca aici nu ne referim la un judet sau la alt judet, iar decidentii sa stabileasca strategia urmatoare, respectiv daca va fi nevoie sau nu va fi nevoie de suplimentari. Suplimentarile sunt destule care inca se pot face pana a ajunge, la un moment dat, la o eventuala forma de lockdown mai sever."Ce efect au noile masuri vom incepe sa stim abia de acum incolo, dupa ce au trecut doua saptamani de la aplicarea lor: "Practic, evaluarile se fac odata la doua saptamani. Cifrele care vor aparea la acest interval, de doua saptamani, si la intervalele urmatoare vor decide daca se va trece la suplimentarea masurilor sau daca aceste masuri, care au fost luate acum, sunt suficiente."In perioada urmatoare, exista o dubla motivatie pentru respectarea restrictiilor - scaderea presiunii pe sistemul medical si sarbatori de iarna cat mai aproape de normalitate, spune epidemiologul Emilian Popovici: "Avem o dubla motivatie ca sa respectam masurile si sa ne conformam recomandarilor, pentru ca se pare ca toti sau majoritatea vrem ca situatia sa se amelioreze. Si avem motivatia aceasta, de a scadea presiunea pe sistemul de sanatate si in special pe personalul acestui sistem, care va trebui sa rezolve problemele de sanatate inca cel putin 5 luni de acum incolo. Asadar, este normal sa ne gandim si la ei, la personalul care salveaza vieti in spitale , la sanatate in primul rand, la viata. Iar a doua motivatie: ne dorim sa petrecem sarbatorile de iarna in conditii cat mai aproape de normalitate, atat cat se va putea.""Atunci, haideti sa facem tot ceea ce este posibil ca sa ajungem in preajma sarbatorilor de iarna, inspre luna decembrie, cu niste indicatori buni pentru a putea sa ne bucuram de ceea ce urmeaza!", a declarat vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie pentru Hotnews.ro.