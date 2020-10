Avertismentul epidemiologului Emilian Popovici: In decembrie, am putea avea 8.000 de cazuri zilnice de COVID-19

"Daca noi ne-am mentine la 1,1 numar bazal de reproducere, am mentionat ca din 14 septembrie ne aflam la acest 1,1. Daca se mentine asa pana la inceput de decembrie, cresterea poate fi de pana la cateva mii de cazuri peste cele pe care le avem acum. Ca vor fi 7.000, ca vor 8.000, nu in plus, cu totul 7.000 sau 8.000 de cazuri, asta este iarasi mai greu de spus pentru ca totul depinde de masuri si de felul in care se respecta", a explicat la Antena 3 , Emilian Popovici.Acesta a mai explicat ca trebuie sa avem in vedere si faptul ca urmeaza sa se activeze virusurile gripale. "Sigur ca este posibil ca circulatia acestora sa fie redusa, datorita faptului ca oamenii aplica aceste masuri de protectie cu masca si cu toate celelalte. Dar, oricum, trebuie avut in vedere si acest aspect, chiar la o circulatia mai redusa, si sa nu uitam problema vaccinarii antigripale!", a mai spus epidemiologul.Citeste si: