Episcopia Tulcea renunta la traditionala procesiune de Boboteaza, organizata pe faleza Dunarii

Credinciosii vor lua apa sfintita de la lacasurile de cult in care se desfasoara servicii religioase, multe fete bisericesti renuntand, de asemenea, la traditionalele intreceri de cai organizate de aceasta sarbatoare.De altfel, si sarbatorile organizate in aceste zile de comunitatea grecilor din satul Izvoarelor au fost anulate, dupa ce ani la rand in perioada Bobotezei, timp de trei zile, erau sarbatoriti tinerii care s-au casatorit anul trecut si moasele, cele mai batrane femei din sat, evenimentele fiind cunoscute drept Udatul mirilor, Udatul mireselor si Ziua babei.Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, pentru a asigura ordinea publica si respectarea normelor de siguranta sanitara, sunt supravegheate toate activitatile care au loc in apropierea bisericilor cu prilejul Bobotezei.Citeste si: Clarificarile autoritatilor, dupa ce s-a vehiculat ca Germania, Belgia si Franta ar intrerupe campaniile de vaccinare contra COVID-19. "Amesteca jumatati de adevar cu jumatati de neadevar"