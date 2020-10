Episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, confirmat cu COVID-19

Potrivit presedintelui asociatiei Caritas Eparhial, preotul Olimpiu Todorean, episcopul nu are simptome, se simte bine, dar se afla in spital, fiind internat timp de 24 de ore, conform procedurii."Este asimptomatic, dar este bine. Aseara a facut testul, dar pentru ca se simte bine, va urma o perioada de izolare acasa", a declarat preotul Todorean.Episcopul a solicitat sa fie testat deoarece a avut unele simptome.Reprezentantii episcopiei au facut demersuri pentru ca episcopul Virgil Bercea sa fie testat, rezultatul confirmand ca este infectat cu Covid-19.Preasfintitul a participat pe 12 octombrie, de Ziua orasului Oradea, atat la sedinta festiva a Consiliului Local din sala mare a Primariei Oradea, cat si la manifestarile festive din Parcul 1 Decembrie, insa a purtat tot timpul masca la aceste ceremonii.Episcopul greco-catolic a suferit, in urma cu doi ani, dupa incendiul devastator de la Palatul episcopal, o pneumonie severa cu complicatii, pentru care a fost tratat in Oradea si apoi in Italia. Sanatatea i-a fost grav amenintata, insa si-a reluat activitatea.