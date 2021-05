Ministrul Sanatatii anunta erori de raportare in CoronaForms in aproximativ 1.000 de cazuri de decese ale unor pacienti COVID-19

"Am cerut saptamana trecuta un raport preliminar, care mi-a fost inmanat si care arata ca exista diferente. Nu as vrea sa spun cifre, pentru ca aceste diferente sunt in continuare analizate. Sunt luate cazurile individual, asa incat sa ne asiguram ca ce apare ca diferenta este clar confirmat sau infirmat ca deces cauzat de infectia cu COVID-19, si astept un raport in data de 7. Singura cauza care a fost evocata a fost o eroare de raportare in CoronaForms, unde, la rubrica de deces, nu a fost completat, a fost completat decesul la comentarii. Aceasta este o eroare care a aparut in aproximativ 1.000 de cazuri si a fost singura eroare care a fost raportata de catre aceasta comisie", a spus Mihaila, in cadrul unei emisiuni la TVR1.Ministrul Sanatatii a adaugat ca "diferentele sunt insa un pic mai mari", motiv pentru care vor fi facute analize suplimentare.