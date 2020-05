Este sau nu legala termoscanarea la supermarket? Ce spune judecatorul Cristi Danilet

nu este nicio incalcare a vreunui drept al omului

Judecatorul Cristi Danilet a explicat, la Digi24, ca din punct de vedere legal acest lucru nu reprezinta o incalcare a drepturilor."M-am uitat foarte atent in aceste zile in legislatia cu privire la sanatate, la drepturile pacientului si constat ca multi vorbesc, dar putini cunosc. In legislatia cu privire la sanatate se prevede in mod clar ce este interventie medicala si in ce unitati se desfasoara aceasta. Nu are nicio legatura cu operatiunea de masurare a temperaturii, care se practica in unele supermarketuri sau in institutiile publice. Asadar, avem o lege pe care cu totii trebuie sa o respectam.Este o lege care obliga angajatorii sa masoare temperatura angajatilor in momentul intrarii in unitate, ca un mijloc de prevenire. Nu sta nimeni sa stabileasca daca esti bolnav sau nu, daca suferi de COVID sau ai o simpla febra, sau daca doamnele sunt intr-o anumita perioada a lunii. Pur si simplu, este o masura de precautie, prevazuta in lege, care trebuie respectata atat timp cat este in vigoare", a declarat Danilet pentru sursa citata.Judecatorul a precizat ca trebuie sa fim constienti de faptul ca un om poate fi periculos pentru alt om in aceste zile, pentru ca s-ar putea sa poarte virusul si trebuie sa gasim o solutie sa ne pazim."Distantarea sociala este o solutie, spalarea pe maini este o alta solutie, purtarea mastii inca una si, mai nou, termoscanarea", a spus el.Danilet a punctat clar ca ". Din contra, cred ca noi ceilalti avem dreptul sa pretindem sa fim protejati si a ni se respecta sanatatea".