Eurobarometru: Romanii, cei mai optimisti din UE pe timpul crizei provocate de COVID-19. Ce arata datele pentru celelalte state

Mai bine de jumatate din repondentii romani (56%) spun ca starea lor este caracterizata de optimism, arata Eurobarometrul. Si cetatenii din Estonia si Portugalia se mentin pe aceeasi linie, procentul celor increzatori fiind de 50%.In ceea ce-i priveste pe pesimisti, cetatenii din Franta si Cehia conduc la acest capitol, ambele fiind tari puternic afectate de al doilea val al epidemiei de coronavirus . Numai 29% dintre respondentii cehi au o perspectiva optimista. Dintre francezi, doar 25%. Despre sentimentul de incredere au vorbit repondentii din Olanda (32%), Finlanda (32%) si Romania (31%).Lipsa de incredere domina in Spania si Cipru, unde procentele de incredere sunt 8 si 7%. O alta informatie oferita de Eurobarometru este ca 40% dintre spanioli si 34% dintre unguri se simt neajutorati. In Grecia si Portugalia insa, neajutorati se simt doar 8% dintre respondenti. 30% dintre greci si maltezi, respectiv 35% dintre francezi se simt dominati de frica, in vreme ce bulgarii, letonii si lituanienii sunt cel mai putini speriati, cu doar 9%.Cei mai furiosi oameni sunt grecii si sloveni, 28 si 27% dintre respondenti invocand acest sentiment. La polul opus e Portugalia, unde doar 9% dintre respondenti au vorbit despre furie.