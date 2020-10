Europa a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus

In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai.Dintre cele peste 250.000 de decese, mai mult de doua treimi s-au inregistrat in cinci tari: Marea Britanie - 43.646 decese, Italia - 36.543, Spania - 33.775, Franta - 33.392, Rusia - 24.187.In total, in Europa s-au raportat pana acum 7.366.028 de cazuri de infectare cu coronavirus.