Europa va plati mai putin decat SUA pentru vaccinul Pfizer

Anterior, Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19. Conform acordului negociat de Comisia Europeana in numele celor 27 de state membre ale UE, acestea vor putea cumpara 200 de milioane de doze, cu o optiune de inca 100 de milioane.Acest contract survine dupa ce, luni, grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a anuntat ca vaccinul sau experimental dezvoltat in colaborare cu compania germana BioNTech are o eficienta de peste 90% in prevenirea maladiei COVID-19, conform datelor initiale provenite dintr-un studiu amplu de faza 3.Potrivit unui inalt oficial UE implicat in discutiile cu producatorii vaccinului, blocul comunitar va plati un pret mai mic decat cel de 19,50 dolari pentru o doza de vaccin, adaugand ca acest pret reflecta si sprijinul financiar acordat de UE si de Germania in faza de dezvoltare a vaccinului. Acelasi oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, a precizat ca pretul convenit de UE este mai aproape de 20 de dolari decat de 10 dolari insa a refuzat sa ofere o cifra exacta.SUA au acceptat sa plateasca un pret de 19,50 dolari pentru fiecare doza din cele 100 de milioane de doze de vaccin Pfizer, un volum initial mai mic decat cel achizitionat de UE. Insa Washingtonul are o optiune pentru a cumpara alte 500 de milioane de doze, potrivit termenilor unui acord care va fi negociat separat, iar pretul pe care il va plati este neclar.In luna iunie, Banca Europeana de Investitii, bratul financiar al Uniunii Europene, a acordat un imprumut de 100 milioane de euro firmei germane BioNTech pentru dezvoltarea si productia unui vaccin impotriva COVID-19, imprumut care a fost urmat in luna septembrie de o alta finantare in valoare de 375 milioane de euro de la ministerul german al Cercetarii.Comisia Europeana a mai incheiat contracte de aprovizionare cu vacinuri cu companiile farmaceutice AstraZeneca, Sanofi si Johnson & Johnson si continua negocierile cu Moderna, CureVac si Novavax.Potrivit acordurilor convenite de UE cu producatorii de vaccinuri, blocul comunitar ofera companiilor un avans initial non-returnabil in schimbul dreptului de a-si rezerva doze de vaccin pe care statele membre UE le vor putea cumpara la un pret convenit in avans, daca vaccinul va fi certificat ca este eficient si sigur de catre Agentia europeana de reglementare in domeniul medicamentelor.Comisia Europeana nu a dezvaluit care este avansul initial pe care l-a platit firmelor Pfizer si BioNTech.Citeste si: Comisia Europeana a incheiat contractul cu Pfizer-BioNTech pentru 300 de milioane de doze de vaccin