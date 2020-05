Europol anticipeaza o explozie a pietei de vaccinuri false impotriva COVID-19

Ziare.

Adresandu-se Comisiei pentru Libertati Civile din Parlamentul European, ea a spus ca "vanzarea de produse frauduloase si sub standard este in expansiune in economia pandemiei" prin intermediul Internetului, atat prin canalele obisnuite de vanzare cat si prin asa-numitul "dark web"."Estimam ca atunci cand va exista un vaccin (impotriva COVID-19), delincventii vor folosi aceasta oportunitate pentru a vinde vaccinuri false", potrivit lui Catherine de Bolle.Ea a mentionat ca a fost observata o crestere a ofertei de produse medicale contrafacute nu doar in cazul medicamentelor folosite pentru tratarea noului coronavirus, cat si in cazul unor produse cum ar fi combinezoanele de protectie ori testele de depistare a COVID-19."Suspectam ca majoritatea produselor farmaceutice si substantelor active vandute in UE au originea in India si China. Ambele tari au o industrie chimica farmaceutica semnificativa, atat licita cat si ilicita", subliniaza Catherine de Bolle. Ea a mentionat in acest context ca, in urma unei discutii prin videoconferinta cu autoritatile chineze, s-a convenit o crestere a cooperarii intre UE si China pentru a combate acest tip de frauda.Cat despre alte tipuri de infractiuni a caror evolutie a fost influentata de pandemie, sefa Europol a semnalat o scadere a furturilor din locuinte, crescand in schimb furturile de echipamente si produse medicale.Un fenomen nou il reprezinta inselatoriile comise de indivizi care pretind a fi echipe de dezinfectie pentru locuinte, tinta lor predilecta fiind persoanele varstnice.Catherine de Bolle mai semnaleaza ca si mediul online a cunoscut in timpul acestei pandemii o crestere a infractionalitatii, ea mentionand aici mai ales cazurile de "phishing" (furt de identitate) si distribuirea de programe malware prin intermediul aplicatiilor pentru videoconferinte.