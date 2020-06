Europol, despre focarul de infectie cu coronavirus la Politia Capitalei: S-a musamalizat situatia

Ziare.

Conform Europol, in urma cu o saptamana, dupa ce a existat prima confirmare a infectarii cu coronavirus a unui politist din cadrul Serviciului de Furturi de Auto, "s-a musamalizat situatia".Acum, sunt peste 15 politisti posibil infectati si alti aproximativ 20 de politisti in izolare, care isi asteapta verdictul, adauga sindicalistii, conform carora "nu vorbeste nimeni insa despre numarul de infectati din familiile politistilor"."In ultimele zile au fost inregistrate mai multe apeluri de urgenta din partea membrilor familiilor politistilor care acuzau simptomele specifice coranvirusului.Iar daca va intrebati de ce s-a intamplat acest lucru, este simplu, avem pe de o parte incompetenta sefilor care nu au inteles sa ia masuri pentru impartirea colectivului la munca in schimburi de 12 ore sau 24 de ore, iar pe de alta parte despre frica de a sesiza ca exista un potential focar", este de parere Sindicatul Europol.Politia Capitalei a anuntat vineri ca 11 politisti de la furturi auto se afla in izolare , dupa ce 9 persoane din serviciu au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.