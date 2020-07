Eurostat: Preturile caselor au crescut cu 3,3%, in Romania, in primul trimestru al acestui an

Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica ( Eurostat ), preturile la locuinte au inregistrat o crestere trimestriala de 1,2% in Uniunea Europeana si de 0,9% in zona euro., singurele scaderi fiind in Malta (minus 4,3%), Ungaria (minus 1,1%), Irlanda (minus 0,8%) si Belgia (minus 0,1%)In randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Luxemburg (14%), Slovacia (13,1%), Estonia (11,5%), Polonia (11,3%), Portugalia (10,3%), Croatia si Letonia (ambele cu 9,1%) si Romania (8,1%), iar singura scadere s-a inregistrat in Ungaria (minus 1,2%).