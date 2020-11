Evolutia cazurilor de COVID-19 in tari unde s-au aplicat restrictii. "Masurile din Romania ar fi suficiente daca populatia le-ar respecta"

Situatia in lume

Printre noile hotarari se numara restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, intre orele 23.00 si 5.00, interval in care oamenii vor putea sa paraseasca domiciliul doar pentru deplasarile in scop professional, pentru asistenta medicala, procurarea medicamentelor, tranzitarea localitatilor si ingrijirea copiilor sau persoanelor varstnice sau cu dizabilitati.Pentru toate acestea este necesara completarea unei declaratii pe propria raspundere. In plus, toate scolile isi vor desfasura activitatea online, iar masca devine obligatorie in toate spatiile inchise si deschise.Ziare.com va propune o trecere in revista a masurilor pe care le-au adoptat alte tari, dar si evolutia cazurilor intre momentul instituirii restrictiilor si ultima raportare. In plus, Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca din Bucuresti, a explicat ca este necesara o perioada de 2-3 saptamani pentru a observa schimbari pozitive, dar ca acest lucru depinde si de viteza de transmitere a bolii in fiecare zona. In plus, sustine ca exista doua faze, si anume una de aplatizare, iar, mai apoi, una de scadere a cazurilor."Orice masura restrictiva are nevoie de o perioada de latenta de 2-3 saptamani pentru a putea sa fie eficienta si sa incepem sa vedem rezultatele pozitive. Sunt, insa, cateva aspecte particulare. Cu cat viteza de transmitere a bolii este mai accelerata in comunitate, cu atat necesita o perioada mai lunga de timp. O sa vedem ca va fi o disproportie intre zonele tarii. Zonele de focar, cu transmitere intensa, vor avea nevoie de o perioada ceva mai lunga pentru a putea recapata controlul asupra pandemiei, comparativ cu zonele tarii in care avem o incidenta mai mica a numarului de cazuri. Vor fi doua faze. Prima, cea de aplatizare, iar a doua, cea de scadere a numarului de cazuri", declara Radu Tincu.Intrebat daca considera ca masurile adoptate de Romania sunt suficiente pentru a face o diferenta, medicul sustine ca totul depinde de masura in care romanii le vor respecta."Masurile ar fi suficiente daca populatia le-ar respecta. Trebuie sa le respecte si sa nu incerce sa gaseasca modalitati sa le fraudeze. Este extrem de simplu sa pleci dupa ora 23.00 si sa iti completezi o declaratie pe propria raspundere, insa trebuie sa intelegem ce acest tip de comportament nu face decat sa intretina fenomenul epidemic. Daca nu vom inregistra o scadere a numarului de cazuri, acest lucru nu va face decat sa duca la impunerea unor restrictii mai dure. O esuare a actualelor masuri, pe langa ca va pune in mare dificultate sistemul sanitar si ca va creste mortalitatea si oamenii nu vor mai avea loc in spitale , va determina autoritatile sa implementeze noi masuri restrictive, probabil unele dintre ele mult mai controlate", spune Radu Tincu.Franta a intrat in al doilea lockdown, de la inceputul pandemiei, in 30 noiembrie. Oamenii au voie sa paraseasca casa doar pentru a merge la serviciu, acolo unde nu este posibil sa lucreze de acasa, pentru a-si face cumparaturile, pentru a merge la doctor si pentru a face miscare (maxim o ora pe zi).In plus, trebuie sa aiba asupra lor o declaratie pe propria raspundere, pentru a-si justifica calatoria.Magazinele care nu comercializeaza bunuri esentiale, restaurantele si barurile sunt inchise, dar scolile si cresele isi continua activitatea.Regulile raman in vigoare pana la 1 decembrie, cu posibilitate de prelungire.Restrictii de circulatie au fost impuse in Paris inca inainte de lockdown, mai exact din 17 octombrie, cand a fost restrictionata circulatia pe timpul noptii, incepand cu ora 21.00.In 30 noiembrie, prima zi de lockdown, Franta a inregistrat 49.215 cazuri noi si 545 de decese, raportate in 24 de ore.In 9 noiembrie a raportat 20.155 de cazuri noi si 548 de decese.Germania a introdus restrictii noi incepand cu 2 noiembrie. Au fost inchise cinematografele, teatrele, salile de sport, piscinele, saunele, restaurantele si barurile. In cazul restaurantelor, oamenii pot inca sa isi cumpere mancare la pachet.Adunarile sunt permise cu o limita de 10 persoane. Evenimentele sportive au loc fara spectatori.Este interzisa innoptarea la hotel in scop recreativ, iar calatoriile care nu sunt esentiale sunt descurajate.Scolile si cresele au ramas deschise. Magazinele si frizeriile sunt deschise, dar trebuie sa fie respectate norme drastice de igiena. Slujbele religioase si protestele sunt, de asemenea, permise.Masurile raman in vigoare pana la 30 noiembrie.In 2 noiembrie, Germania a inregistrat 16.240 de cazuri noi si 112 decese.In 9 noiembrie, Germania a raportat 16.465 de cazuri noi si 152 de decese.Restrictiile noi au intrat in vigoare in Italia in 2 noiembrie. Exista restrictii de circulatie noaptea, intre 22.00 si 05.00, cand oamenii pot sa iasa din casa doar pentru a-si desfasura activitatea profesionala, din motive medicale, sau in caz de urgente S-au inchis muzeele, salile de sport, piscinele, teatrele si cinematografele inca de la sfarsitul lunii octombrie. Barurile si restaurantele au ramas deschise, dar trebuie sa inchida la ora 18.00.Adunarile cu ocaziile nuntilor, botezurilor, sau inmormantarilor au fost interzise. Oamenii au fost sfatuiti sa nu paraseasca zona in care locuiesc, cu exceptia necesitatii de deplasare in scop profesional, educational, sau de sanatate.Scolile au ramas deschise, dar elevii mai mari invata online. Transportul public poate sa circule cu 50% capacitate.In plus, tara a fost impartita in zone rosii, portocalii si verzi. Zonele rosii sunt cele cu cel ma ridicat grad de infectare, unde au fost inchise toate barurile, restarantele, dar si majoritatea magazinelor, inclusiv frizeriile. Au ramas deschise doar fabricile, firmele care presteaza servicii esentiale, farmaciile si supermarketurile. In zonele portocalii au fost inchise barurile si restaurantele, dar nu si frizeriile.In plus, exista obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile interioare si exterioare, cu exceptia domiciliului.Italia a inregistrat, in 2 noiembrie, 22.250 de infectari noi si 233 de decese.In 9 noiembrie au fost 25.271 de cazuri noi 356 de decese.Spania a introdus restrictiile de circulatie pe timpul noptii din 25 octombrie, cand guvernul a declarat stare de urgenta. Oamenii din toate regiunile, cu exceptia Insulelor Canare, trebuie sa ramana in case in intervalul 23.00-06.00. Exceptiile sunt pentru cei care lucreaza in acel timp, pentru cumpararea medicamentelor sau pentru ingrijirea varstnicilor si a copiilor.Adunarile publice si private sunt limitate la 6 persoane.Starea de urgenta a fost impusa, intial, pentru 15 zile. Ulterior, a fost prelungita in parlament pana la inceputul lunii mai, 2021.Fiecare regiune poate modifica intervalul orar in care este restrictionata circulatia pe timpul noptii si poate, de asemenea, sa inchida frontierele regionale.La nivel national, mastile sunt obligatorii pentru toate persoanele care au peste sase ani in transportul public si in toate spatiile interioase. Majoritatea regiunilor din Spania au introdus obligativitatea purtarii mastii si in aer liber.Spania a inregistrat, in 25 octombrie, 12.644 de cazuri noi si 96 de decese.In 9 noiembrie, a raportat 18.340 de cazuri noi si 170 de decese.Restrictiile au fost impuse in Blegia din 2 noiembrie, fiind valabile pana la jumatatea lunii decembrie. Toate magazinele considerate neesentiale, inclusiv frizeriile, sunt inchise.Celelalte magazine functioneaza pana la ora 22.00, iar alcoolul nu se mai vinde dupa ora 20.00. Sunt inchise si salile de sport, piscinele, facilitatile culturale si de agrement.Barurile, cafenelele si restaurantele sunt inchise, dar pot face livrari pana la ora 22.00. Restaurantele si barurile hotelurilor pot oferi serviciul de room service.Purtarea mastilor este obligatorie peste tot.Vacantele scolare de toamna au fost prelungite pana la jumatatea lunii noiembrie si este impusa munca de acasa peste tot unde se poate.Exista restrictii de noapte in Valonia si Bruxelles, intre 22.00 si 06.00. In Flandra intervalul este 00.00 - 05.00. Exceptie fac urgentele medicale si oamenii care fac naveta pana la serviciu.Grupurile sunt limitate la patru persoane. Nu sunt permise targurile de Craciun, targurile, festivalurile, sau alte evenimente publice.Evenimentele sportive se desfasoara fara spectatori.Belgia a inregistrat, in 2 noiembrie, 11.789 de cazuri noi si 112 decese.In 9 noiembrie a raportat 6.621 de cazuri noi si 148 de decese.Marea Britanie a intrat in al doilea lockdown in 5 noiembrie, iar durata este pana in 2 decembrie. Oamenii pot sa plece de acasa pentru a merge la serviciu, la scoala, pentru a face miscare, din motive medicale, pentru cumparaturile esentiale si pentru a ingriji alte persoane.Locuitorii se pot intalni cu o singura persoana care nu face parte din familie, dar in aer liber. Copiii care au sub cinci ani nu se iau in calcul in cazul acestei masuri.Grupurile de sprijin, cum ar fi cele pentru recuperare, in urma unei dependente, pot functiona in continuare, dar cu un numar maxim de 15 participanti.Copiii se pot deplasa intre parinti daca acestia sunt separati.Scolile, cresele si universitatile raman deschise, dar elevii scolilor gimnaziale trebuie sa poarte masca in zonele comune din afara salii de clasa.Studentii care locuiesc in camine nu au voie sa se intoarca acasa pana la sfarsitul termenului.Locurile de joaca din aer liber raman deschise. Centrele de agrement, salile de sport si piscinele sunt inchise. Sporturile de echipa nu sunt permise.Restaurantele sunt inchise, dar pot livra la domiciliu. Frizeriile si saloanele sunt, de asemenea, inchise. Raman deschise supermarketurile, benzinariile, farmaciile, curatatoriile, magazinele de biciclete, bancile, oficiile postale si magazinele pentru animale.Petrecerile pentru nunti si botezuri nu sunt permise, iar la inmormantari pot participa 30 de persoane. Nu se poate participa la slujbe, acestea fiind transmise online.Marea Britanie a inregistrat 24.141 de cazuri noi in 5 noiembrie si 378 de decese.A raportat, in 9 noiembrie, 21.350 de cazuri noi si 194 de decese.Suedia nu a impus restrictii, dar oamenii au respectat, voluntar, distantarea sociala si au inceput sa lucreze de acasa, acolo unde este posibil.Au fost facute doar recomandari, cum ar fi evitarea transportului public, concertele, salile de sport, centrele comerciale, sau orice alte locuri aglomerate.Mastile nu sunt impuse, dar exista un numar maxim de persoane care pot sta la masa in restaurante si cafenele, si anume opt.Sunt permise evenimentele publice, la care pot participa maxim 300 de persoane, cu conditia sa fie respectata distantarea sociala.Suedia a inregistrat, ca multe alte tari, o crestere a cazurilor de COVID-19. De exemplu, in ultima saptamana, au fost intre 3.000 si 4.000 de raportari zilnice. Cu toate acestea, inregistreaza un numar foarte scazut de decese. In ultima saptamana au fost maxim 13 decese zilnice si minim 4.Grecia a intrat in lockdown din 7 noiembrie, timp de trei saptamani. Oamenii trebuie sa obtina permisiune pentru a-si parasi locuintele, prin trimiterea unui SMS catre autoritati , carora sa le transmita de ce este necesara deplasarea.Noile masuri includ interzicerea calatoriilor intre regiuni, precum si inchiderea magazinelor si a scolilor, cu exceptia creselor si scolilor primare.Oamenii care calatoresc in Grecia trebuie sa aiba un test de COVID-19 negativ.In anumite zone afectate, cum ar fi Atena, au fost luate masuri restrictive inca din octombrie, cum ar fi inchiderea restaurantelor, cafenelelor, cluburilor, cinematografelor, muzeelor si salilor de sport.Grecia a inregistrat, in 7 noiembrie, 2.555 de cazuri noi si 34 de morti In 9 noiembrie a raportat 1.489 de cazuri noi si 41 de decese.