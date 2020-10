Evolutia COVID-19 in Romania si in lume pana la 19 octombrie

Evolutia COVID-19 in Romania pana la 19 octombrie 2020

Evolutia COVID-19 in Romania in intervalul 12-19 octombrie 2020: 25.502 de cazuri noi; intre 56 si 75 decese noi pe zi

Evolutia COVID-19 in Romania pe saptamani: saptamana 12-19 octombrie 2020, crestere semnificativa fata de saptamana 5-12 octombrie 2020

Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 40.000.000 de cazuri si peste un 1.100.000 decese pana la 19 octombrie 2020

Situatia COVID-19 pe continente: America pe primul loc, Asia pe locul al doilea si Europa pe locul trei

Pana la data de 19 octombrie 2020, in Romania au fost confirmate 182.854 de cazuri de COVID-19, cu 2.466 infectari mai mult decat in ziua precedenta. Au fost declarati vindecati 132.082 pacienti, conform raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS) din 19 octombrie 2020, ora 13.00.In ultimele 24 de ore, 59 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 5.931. Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, potrivit GCS.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 era de 10.296. Dintre acestea, 757 sunt internate la ATI.Pana la 19 octombrie, la nivel national, au fost prelucrate 2.860.226 de teste privind infectia cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 8.040 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 5.681 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.359 la cerere.Judetele cu cele mai mari rate de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile erau: municipiul Bucuresti (3,19 cazuri la 1.000 locuitori), Alba (2,95 cazuri la 1.000 locuitori), Salaj (2,64 cazuri la 1.000 locuitori), Valcea (2,52 cazuri la 1.000 locuitori), Harghita (2,45 cazuri la 1.000 locuitori), Cluj (2,32 cazuri), conform informarii GCS.Cu 25.502 de cazuri noi in ultimele opt zile, Romania inregistreaza in perioada 12-19 octombrie 2020, o noua crestere semnificativa a numarului de infectari fata de intervalul 5-12 octombrie (19.861 cazuri). In Romania, in intervalul 27 aprilie-31 mai 2020, s-a inregistrat o perioada de descrestere a imbolnavirilor, iar incepand cu intervalul 8-15 iunie si pana in prezent trendul a fost constant crescator.Romania se afla, la 19 octombrie 2020, pe locul 12 in Europa la numarul de infectari, dupa Rusia, Franta, Spania, Regatul Unit, Italia, Germania, Turcia, Ucraina, Olanda, Belgia si Polonia. Fata de saptamana anterioara, Romania a fost depasita de Polonia.In intervalul 12-19 octombrie 2020, numarul cazurilor confirmate pozitiv cu noul coronavirus a crescut pana la 182.854 in 19 octombrie 2020, de la 157.352 in 12 octombrie 2020.Evolutia cazurilor in intervalul 12-19 octombrie 2020, pe zile, a fost urmatoarea: 12 octombrie - 2.069 cazuri; 13 octombrie - 3.109 cazuri; 14 octombrie - 4.016 cazuri; 15 octombrie - 4.013 cazuri; 16 octombrie - 4.026 cazuri; 17 octombrie - 3.952 cazuri; 18 octombrie - 3.920 cazuri; 19 octombrie - 2.466 cazuri.Evolutia deceselor la 24 de ore, in intervalul 12-19 octombrie, a oscilat intre 56 si 75.In intervalul 12-19 octombrie, s-a inregistrat un nou record saptamanal, de 25.502 cazuri, in crestere fata de intervalul anterior (5-12 octombrie: 19.861 cazuri).Evolutia numarului de cazuri in ultimele 21 de saptamani: 13-20 aprilie (circa 2.300 cazuri noi); 20-27 aprilie (circa 2.400 cazuri noi); 27 aprilie-4 mai (circa 2.200 cazuri noi); 4-11 mai (2.076 cazuri noi); 11-18 mai (1.448 cazuri noi); 18-25 mai (1.247 cazuri noi); 25 mai-1 iunie (1.115 cazuri noi); 1-8 iunie (1.206 cazuri noi); 8-15 iunie (1.561 cazuri noi); 15-22 iunie (2.126 cazuri noi); 22-29 iunie (2.291 cazuri noi); 29 iunie-6 iulie (2.641 cazuri noi); 6-13 iulie (3.725 cazuri noi); 13-20 iulie (5.191 cazuri noi), 20-27 iulie (7.763 cazuri noi), 27 iulie-3 august (8.107 cazuri noi), 3-10 august (8.538 cazuri noi), 10-17 august (8.647 cazuri noi); 17-24 august: (8.136 cazuri noi), 24-31 august (8.210 cazuri noi), 31 august - 7 septembrie (8.357 cazuri noi); 7-14 august (8.290 cazuri noi); 14-21 septembrie (9.402 cazuri noi); 21-28 septembrie (10.355); 28 septembrie-5 octombrie (13.547); 5-12 octombrie (19.861); 5-12 octombrie (25.502).In privinta numarului total de decese, situatia pe saptamani se prezinta dupa cum urmeaza: 13 aprilie - 317 decese; 20 aprilie - 451 decese; 27 aprilie - 631 decese; 4 mai - 803 decese; 11 mai - 972 decese; 18 mai - 1.107 decese; 25 mai - 1.193 decese; 1 iunie - 1.270 decese; 8 iunie - 1.334 decese; 15 iunie - 1.427 decese; 22 iunie - 1.523 decese; 29 iunie - 1.634 decese; 6 iulie - 1.768 decese; 13 iulie - 1.901 decese; 20 iulie - 2.038 decese; 27 iulie - 2.206 decese; 3 august - 2.432 decese; 10 august - 2.729 decese; 17 august - 3.029 decese; 24 august - 3.309 decese; 31 august - 3.621 decese; 7 septembrie - 3.926 decese; 14 septembrie - 4.185; 21 septembrie - 4.458; 28 septembrie - 4.748 decese; 5 octombrie - 5.048 decese; 12 octombrie - 5.467; 19 octombrie - 5.931 decese.La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 2.519.426 cazuri, de la 37.544.120 in 12 octombrie, la 40.063.546 in 19 octombrie, ora 13.00, conform hartii Arcgis, realizate de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (sursa: https://coronavirus.jhu.edu/map.html).Din totalul de 40.063.546 de cazuri in 19 octombrie 2020, 1.113.909 erau reprezentate de decese. Numarul deceselor a crescut la nivel mondial de la 1.077.082 in 12 octombrie 2020, la 1.113.909, pe 19 octombrie 2020, ora 13.00, conform sursei citate.In ultimele 8 zile, se observa, la nivel mondial, o usoara crestere a numarului de cazuri si o usoara scadere a numarului de decese raportat la saptamana anterioara, 5-12 octombrie 2020.Numarul deceselor (36.827) a fost, in intervalul 12-19 octombrie 2020, mai scazut decat cel din intervalul anterior (39.525). In saptamanile precedente, evolutia deceselor a fost urmatoarea: circa 35.000 decese - 11 mai; aproximativ 32.000 decese - 18 mai; aproape 30.000 decese - 25 mai; circa 30.000 - 2 iunie; circa 30.000 decese - 9 iunie; aproximativ 27.000 decese - 15 iunie; circa 34.000 decese - 22 iunie si 29 iunie; in jur de 32.000 decese - 6 iulie; 34.500 decese - 13 iulie, peste 37.000 decese - 20 iulie; peste 42.000 decese - 27 iulie; peste 40.000 decese - 3 august si 10 august; circa 44.000 decese - 17 august; aproape 33.500 - 24 august; 42.362 de decese - 7 septembrie; 34.903 decese - 14 septembrie; 36.529 - 21 septembrie; 37.082 decese - 28 septembrie; 39.483 - 5 octombrie; 39.525 - 12 octombrie; 36.827 - 19 octombrie.La 19 octombrie 2020, ora 13.00, in topul tarilor cu cele mai multe infectari raportate, cu peste 500.000 de cazuri, se aflau: Statele Unite (8.154.936 cazuri si 219.674 decese), India (7.550.273 cazuri si 114.610 decese), Brazilia (5.224.362 cazuri si 153.675 decese), Rusia (1.406.504 cazuri si 24.212 decese), Argentina (989.680 cazuri si 26.267 decese), Columbia (959.572 cazuri si 28.970 decese), Franta (938.606 cazuri si 33.499 decese), Spania (936.560 cazuri si 33.775 decese), Peru (868.675 cazuri si 33.759 decese), Mexic (851.227 cazuri si 86.167 decese), Regatul Unit (725.292 cazuri si 43.736 decese), Africa de Sud (703.793 cazuri si 18.471 decese), Iran (530.380 cazuri si 30.375 decese) indica harta Arcgis, realizata de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (19 octombrie 2020, ora 13.00).In privinta distributiei COVID-19 pe continente, la 19 octombrie 2020, America se afla pe primul loc (cu circa 18,8 milioane de cazuri), Asia pe locul al doilea (cu aproape 12,4 milioane cazuri) si Europa pe locul al treilea (cu circa 7,1 milioane cazuri). Africa (1,6 milioane cazuri) si Oceania (in jur de 37.000 cazuri) aveau cele mai putine cazuri, informeaza site-ul Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).Primele cinci tari cu cele mai multe imbolnaviri de pe continentul american erau, la 19 octombrie 2020, Statele Unite, Brazilia, Argentina, Columbia si Peru.Potrivit statisticilor ECDC, pe continentul african, la data mentionata, cele mai multe cazuri se inregistrau in Africa de Sud, Maroc, Egipt, Etiopia si Nigeria.In Asia, primele cinci state care au raportat cele mai multe cazuri erau, la 19 octombrie 2020, India, Iran, Irak, Bangladesh si Indonezia.Cele 5 state din Europa cu cele mai multe imbolnaviri erau, la aceeasi data: Rusia, Spania, Franta, Regatul Unit si Italia.Statele cu cele mai putine cazuri din Europa (sub 15.000) erau, la data mentionata: Vatican (27), Liechtenstein (224), Monaco (265), San Marino (759), Cipru (2.644), Andorra (3.377), Letonia (3.494), Islanda (4.055), Estonia (4.085), Malta (4.628), Lituania (7.726), Luxemburg (10.888), Slovenia (13.142), Finlanda (13.555) etc., conform hartii Arcgis.