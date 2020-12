Evolutia COVID-19 in Romania si in lume pana la 7 decembrie

Evolutia COVID-19 in Romania pana la 7 decembrie 2020

Pana la data de 7 decembrie 2020, in Romania au fost confirmate 517.236 cazuri de COVID-19, cu 3.660 infectari mai mult decat in ziua precedenta. Au fost declarati vindecati 409.121 de pacienti, conform raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS) din 7 decembrie 2020, ora 13.00.In ultimele 24 de ore, 127 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 12.447.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.762. Dintre acestea, 1.280 erau internate la ATI.Pana la 7 decembrie, la nivel national, au fost prelucrate 4.264.272 de teste privind infectia cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 8.791 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 6.532 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.259 la cerere.Evolutia COVID-19 in Romania in intervalul 30 noiembrie-7 decembrie 2020: 41.874 de cazuri noi; intre 127 si 211 decese noi pe ziIn intervalul 30 noiembrie-7 decembrie 2020, numarul cazurilor confirmate pozitiv cu noul coronavirus a crescut pana la 517.236, de la 475.362 in 30 noiembrie 2020.Evolutia cazurilor in intervalul 30 noiembrie-7 decembrie 2020, pe zile, a fost urmatoarea: 30 noiembrie - 3.826 cazuri; 1 decembrie - 4.272 cazuri; 2 decembrie - 4.916; 3 decembrie - 7.661; 4 decembrie - 8.062; 5 decembrie - 8.072; 6 decembrie - 5.231; 7 decembrie - 3.660.Numarul deceselor la 24 de ore, in intervalul 30 noiembrie-7 decembrie, a oscilat intre 127 si 211.Evolutia COVID-19 in Romania, pe saptamani: perioada 30 noiembrie- 7 decembrie 2020, in scadere fata de saptamana 23-30 noiembrieIn intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie 2020 s-a inregistrat un numar de 41.874 de cazuri, in scadere fata de saptamana anterioara.Evolutia numarului de cazuri pe saptamani: 13-20 aprilie (circa 2.300 cazuri); 20-27 aprilie (circa 2.400 cazuri); 27 aprilie-4 mai (circa 2.200 cazuri); 4-11 mai (2.076 cazuri); 11-18 mai (1.448 cazuri); 18-25 mai (1.247 cazuri); 25 mai-1 iunie (1.115 cazuri); 1-8 iunie (1.206 cazuri); 8-15 iunie (1.561 cazuri noi); 15-22 iunie (2.126 cazuri); 22-29 iunie (2.291 cazuri); 29 iunie-6 iulie (2.641 cazuri); 6-13 iulie (3.725 cazuri); 13-20 iulie (5.191 cazuri); 20-27 iulie (7.763 cazuri); 27 iulie-3 august (8.107 cazuri); 3-10 august (8.538 cazuri); 10-17 august (8.647 cazuri); 17-24 august: (8.136 cazuri); 24-31 august (8.210 cazuri); 31 august-7 septembrie (8.357 cazuri); 7-14 septembrie (8.290 cazuri noi); 14-21 septembrie (9.402 cazuri); 21-28 septembrie (10.355 cazuri); 28 septembrie-5 octombrie (13.547 cazuri); 5-12 octombrie (19.861 cazuri); 12-19 octombrie (25.502 cazuri); 19-26 octombrie (29.638 cazuri); 26 octombrie-2 noiembrie (38.212 cazuri); 9-16 noiembrie (58.221); 16-23 noiembrie (57.640); 23-30 noiembrie (52.510); 30 noiembrie-7 decembrie (41.874).In privinta numarului total de decese, situatia pe saptamani se prezinta dupa cum urmeaza: 13 aprilie - 317; 20 aprilie - 451; 27 aprilie - 631; 4 mai - 803; 11 mai - 972; 18 mai - 1.107; 25 mai - 1.193; 1 iunie - 1.270; 8 iunie - 1.334; 15 iunie - 1.427; 22 iunie - 1.523; 29 iunie - 1.634; 6 iulie - 1.768; 13 iulie - 1.901; 20 iulie - 2.038; 27 iulie - 2.206; 3 august - 2.432; 10 august - 2.729; 17 august - 3.029; 24 august - 3.309; 31 august - 3.621; 7 septembrie - 3.926; 14 septembrie - 4.185; 21 septembrie - 4.458; 28 septembrie - 4.748; 5 octombrie - 5.048; 12 octombrie - 5.467; 19 octombrie - 5.931; 26 octombrie - 6.470; 2 noiembrie - 7.153; 9 noiembrie - 8.009; 16 noiembrie - 9.075; 23 noiembrie - 10.177; 30 noiembrie - 11.331; 7 decembrie - 12.447.Evolutia COVID-19 la nivel mondial in ultimele opt zile si pe saptamani: peste 67.000.000 de cazuri si peste 1.500.000 decese pana la 7 decembrie 2020La nivel mondial, in ultimele opt zile, numarul de cazuri confirmate a crescut cu 4.028.922, de la 63.089.300 in 30 noiembrie, la 67.118.222 cazuri in 7 decembrie, ora 13.00, conform hartii Arcgis, realizate de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (sursa: https://coronavirus.jhu.edu/map.html).Din totalul de 67.118.222 cazuri din 7 decembrie 2020, 1.537.070 erau reprezentate de decese. Numarul deceselor a crescut la nivel mondial de la 1.465.000, in 30 noiembrie, la 1.537.070 in 7 decembrie, ora 13.00, conform sursei citate.In ultimele 8 zile, se observa, la nivel mondial, o usoara scadere a numarului de cazuri si de decese in raport cu saptamana anterioara.Numarul deceselor (72.070) a fost, in intervalul 23-30 noiembrie 2020, in scadere fata de cel din intervalul anterior (76.141). In saptamanile precedente, evolutia deceselor a fost urmatoarea: circa 35.000 decese - 11 mai; aproximativ 32.000 decese - 18 mai; aproape 30.000 decese - 25 mai; circa 30.000 - 2 iunie; circa 30.000 decese - 9 iunie; aproximativ 27.000 decese - 15 iunie; circa 34.000 decese - 22 iunie si 29 iunie; in jur de 32.000 decese - 6 iulie; 34.500 decese - 13 iulie; peste 37.000 decese - 20 iulie; peste 42.000 decese - 27 iulie; peste 40.000 decese - 3 august si 10 august; circa 44.000 decese - 17 august; aproape 33.500 - 24 august; 42.362 de decese - 7 septembrie; 34.903 decese - 14 septembrie; 36.529 - 21 septembrie; 37.082 decese - 28 septembrie; 39.483 decese - 5 octombrie; 39.525 decese - 12 octombrie; 36.827 decese - 19 octombrie; 40.794 decese - 26 octombrie; 46.159 decese - 2 noiembrie; 56.391 - 9 noiembrie; 60.780 - 16 noiembrie; 70.893 - 23 noiembrie; 76.141 - 30 noiembrie; 72.070 - 7 decembrie.La 7 decembrie 2020, ora 13.00, in topul tarilor cu cele mai multe infectari raportate, cu peste 800.000 de cazuri, se aflau: Statele Unite (14.760.624 cazuri si 282.312 decese), India (9.677.203 cazuri si 140.573 decese), Brazilia (6.603.540 cazuri si 176.941 decese), Rusia (2.466.961 cazuri si 43.122 decese), Franta (2.345.648 cazuri si 55.247 decese), Italia (1.728.878 cazuri si 60.078 decese), Regatul Unit (1.727.753 cazuri si 61.342 decese), Spania (1.684.647 cazuri si 46.252 decese), Argentina (1.463.110 cazuri si 39.770 decese), Columbia (1.371.103 cazuri si 37.808 decese), Germania (1.194.550 cazuri si 19.000 decese), Mexic (1.175.850 cazuri si 109.717 decese), Polonia (1.063.449 cazuri si 20.089 decese), Iran (1.040.547 cazuri si 50.594 decese), Peru (972.688 cazuri si 36.231 decese), Ucraina (843.898 cazuri si 14.208 decese), Turcia (828.295 cazuri si 14.900), Africa de Sud (814.565 cazuri si 22.206 decese), indica harta Arcgis, realizata de Centrul Johns Hopkins pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (7 decembrie 2020, ora 13.00).Situatia COVID-19 pe continente: America pe primul loc iar Europa pe locul al doilea, depasind Asia dupa intervalul 30 noiembrie-7 decembrieIn privinta distributiei COVID-19 pe continente, la 7 decembrie 2020, America se afla pe primul loc (cu circa 28,7 milioane de cazuri), in timp ce Europa a depasit Asia dupa 16 noiembrie: Europa - 19,4 milioane cazuri si Asia - 16,2 milioane cazuri. Africa (cca 2,2 milioane cazuri) si Oceania (cca 52.000 cazuri), informeaza site-ul Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), www.ecdc.europa.eu.Primele cinci tari cu cele mai multe imbolnaviri de pe continentul american erau, la 7 decembrie 2020, Statele Unite, Brazilia, Argentina, Columbia si Mexic. In Asia, primele cinci state care au raportat cele mai multe cazuri erau, la data mentionata, India, Iran, Indonezia, Irak si Bangladesh.Potrivit statisticilor ECDC, pe continentul african, la 7 decembrie, cele mai multe cazuri se inregistrau in Africa de Sud, Maroc, Egipt, Etiopia si Tunisia.Cele 5 state din Europa cu cele mai multe imbolnaviri erau, la aceeasi data: Rusia, Franta, Italia, Regatul Unit si Spania, conform www.ecdc.europa.eu.