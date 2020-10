Ziua in care s-au depasit 3.000 de cazuri noi de coronavirus, in Romania. Evolutia infectiilor zilnice, de la inceputul lunii octombrie pana in prezent

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Numarul raportat joi reprezinta recordul cazurilor noi din tara noastra, de la inceputul pandemiei de coronavirus.Miercuri, 7 octombrie 2020 , autoritatile raportau ca, in doar 24, de ore erau confirmate 2.958 de cazuri noi si 82 de decese. La ATI se inregistra un numar record: 612 pacienti internati.Marti, 6 octombrie 2020 , in Romania se inregistrau 2.121 de cazuri noi de coronavirus si 73 de decese, la 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 608 pacienti.Luni, 5 octombrie 2020 , autoritatile au transmis 1.591 de cazuri noi de coronavirus, in 24 de ore, insa au fost facute doar 6.537 de teste.Autoritatile au raportat duminica, 4 octombrie 2020 , 1.835 de cazuri noi de COVID-19 si 56 de decese. La Terapie Intensiva erau 598 de pacienti.Sambata, 3 octombrie 2020 , in tara noastra se inregistrau 2.064 de cazuri noi de coronavirus si 32 de decese, la 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 583 de pacienti.Vineri, 2 octombrie 2020 , autoritatile raportau 2.343 de cazuri noi de coronavirus si 53 de decese, la 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 571 de pacienti.Joi, 1 octombrie 2020 , erau semnalate 2.086 de cazuri noi de coronavirus si 37 de decese, la 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 554 de pacienti.La nivel mondial, Romania a trecut pe locul 28 in lume in ceea ce priveste numarul infectiilor, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info Citeste si: