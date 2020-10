Cum a ajuns Romania de la 2.000 la 4.000 de infectari cu coronavirus in doar doua saptamani

Numarul cazurilor noi de coronavirus s-a dublat, practic, fata de cel inregistrat in ultima zi a lunii septembrie , cand a fost depasit pragul de 2.000 de infectari zilnice, in Romania.Pe 1 octombrie , autoritatile au raportat 2.086 de cazuri la 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta.A urmat, din nou, o crestere, pe 3 octombrie 2020, cand Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-au inregistrat 2.343 de infectii noi la 24 de ore.Urmatoarele trei zile, numarul infectiilor a scazut. Pe datele de 4 si 5 octombrie, numarul cazurilor a fost chiar sub pragul de 2.000. Insa pe 5 octombrie s-a inregistrat o rata de pozitivare uriasa (aproape 25%).Pe 6 octombrie, numarul infectiilor a urcat din nou peste pragul de 2.000 si a avut un trend ascendent pana pe 8 octombrie cand numarul cazurilor a trecut de pragul de 3.000.Au urmat doua zile in care s-au inregistrat sub 3.000 de cazuri. Insa pe 13 octombrie 2020, numarul acestora a crescut din nou (3.109)Miercuri, 14 octombrie 2020 , in Romania au fost raportate 4.016 de cazuri noi de COVID-19.Tot in aceasta zi, Bucurestiul a inregistrat si cea mai mare rata de infectare (2,82).Citeste si: