Evolutia pandemiei de coronavirus, in Romania, de la inceputul lunii septembrie. Cate recorduri au fost inregistrate

Cel mai mare numar de imbolnaviri se inregistrase pe 23 septembrie 2020 , cand Grupul de Comunicare Strategica a transmis un raport conform caruia, in Romania erau 1.767de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Un alt record fusese raportat pe 16 septembrie 2020 . Atunci, autoritatile au comunicat 1.713 infectii, in 24 de ore.SURSA: graphs.ro Graficul arata evolutia cazurilor de infectari asemanatoare cu dintii unui fierastrau.In ceea ce priveste numarul pacientilor internati in sectiile de Terapie Intensiva, cei mai multi au fost raportati in ziua de 28 septembrie 2020 , cand au fost raportati 557 de cazuri.Ceile mai multe decese au fost raportate pe 1 septembrie 2020 . Atunci 60 de romani au murit in urma infectarii cu noul coronavirus 58 dintre decesele inregistrate erau ale unor pacienti care aveau comorbiditati, un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana la acea data.Reprezentantul Romaniei la OMS, medicul Alexandru Rafila, a afirmat ca, in acest moment, ne aflam intr-o transmitere comunitara intensa