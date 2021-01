EXCLUSIV Cum se organizeaza vaccinarea in tara: "Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva", "La noi e centru de vaccinare?", "Ce depozitare vaccin, cand eu incropesc de trei lei sapun?"

Comuna Grajduri, judetul Iasi

Orasul Turnu Magurele, judetul Teleorman

Orasul Husi, judetul Vaslui

Asa cum am sesizat pana in prezent, coodonatorii acestor campanii afirma, teoretic, ca lucrurile par ca functioneaza bine.Valeriu Gheorghita a declarat ca pentru etapa a doua de vaccinare se vor organiza aproximativ 1.000 de centre de vaccinare, cu o capacitate medie, zilnica, de circa 150 de persoane/zi.In total, autoritile ar avea capacitatea de vaccinare de circa 150.000 de persoane in fiecare zi."Este aproape imposibil sa vaccinam 150.000 de persoane pe zi, nu ca nu am putea, ci pentru ca nu vom avea aceste vaccinuri disponibile in acea unitate de timp", a declarat Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare.Cu alte cuvinte, singurul impediment in a vaccina 150.000 de persoane pe zi tine de livrarea vaccinurilor si in niciun caz de organizarea centrelor.In realitate, cei care trebuie sa puna in aplicare directivele de la centru nu sunt lamuriti in privinta dotarilor in sine. Situatia e si mai dramatica de la o localitatea la alta.Jurnalistii Ziare.com au sunat la mai multe centre de vaccinare urmand urmatorul scenariu: ne-am dat drept reprezentanti ai prefecturii si am solicitat sa discutam cu persoanele responsabile de organizarea campaniilor de vaccinare la nivel local, pentru a afla cu adevarat care sunt probelemele reale ale Romaniei in marea campania de vaccinare.Cei din teritoriu care sunt pusi in fata organizarii nu stiu nici cele mai elementare lucruri care tin de strategia de vaccinare. Vor sa primeasca clarificari si cereau instructiuni. In schimb, se pare ca singurii care i-au contactat pana acum pentru a le afla problemele am fost chiar noi, jurnalistii Ziare.com.Conform hartii centrelor de vaccinare de pe site-ul oficial al campaniei de vaccinare, in comuna Grajduri s-a organizat centru de vaccinare in prima etapa la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni Grajduri. Mai precis, conform strategiei, aici au fost vaccinate cadrele medicale, urmand ca in etapa a doua de vaccinare sa fie imunizate si persoanele care sunt internate in aceasta unitate."Maxima siguranta este centru de vaccinare?", ne-a intrebat persoana de la primarie desemnata cu organizarea centrului."Mai suna-ma si pe mine sa imi spui ce trebuie sa fac", ne spune doamna de la primarie.Luam legatura cu managerul Spitalului de Psihiatrie care ne confirma ca pana acum au fost cadrele medicale vaccinate, urmand ca in etapa a doua sa fie imunizati si pacientii. "Din fericire pentru noi, atipicul si greutatile cu care ne confruntam noi ne-au salvat"."Deocamdata avand in vedere ca noi nu suntem un centru de vaccinare pentru populatia larga, sincer sa va zic, nu aveti cu ce sa ne ajutati. In rest, tot ce inseamna ace, seringi, am asigurat noi", ne-a spus managerul spitalului.In schimb, acesta ne-a spus ca in alte centre de vaccinare exista o problema privind programarile."Vine o persoana dimineata, una seara. Ce fac cu restul dozelor? Le arunca?", a intebat directorul spitalului.Contactati de Ziare.com, reprezentantul Prefecturii judetului Iasi a afirmat ca pe raza judetului vor fi organizate 54 de centre de vaccinare: 23 de centre la spitale (cele deja existente in prima etapa de vaccinare) si alte 33 pe raza judetului.Purtatorul de cuvant al Prefecturii nu a stiut sa spuna daca la Grajduri este centru de vaccinare."Daca este in cele 23 de centre din prima etapa, probabil ca da".Intrebat de ce autoritatile locale nu stiau de existenta acestui punct de vaccinare pentru pacientii spitalului, purtatorul de cuvant al Prefecturii a afirmat ca "in cazul vaccinarilor facute in spital, primariile nu au niciun amestec"."Probabil stiu cei de la DSP pentru ca intra pe linia de sanatate. Daca e spital, inseamna ca aspectul asta i-a ocolit pe cei de la primarie".De asemenea, purtatorul de cuvant a afirmat ca centrele vor fi gata pana pe data de 15 ianuarie, dar se asteapta clarificari de la guvern.In Turnu Magurele se vor organiza doua centre de vaccinare. Conform Ordinului pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organzarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, trebuiau amenajate spatii care sa serveasca drept centre de vaccinare.Acestea trebuie bransate la electricitate si apa curenta, sa fie dotate cu mobilier, sa fie compartimentate, sa aiba materialele sanitare necesare vaccinarii si sa respecte toate normele de protectie in vigoare.Doar ca, toate achizitiile sunt suportate de primarii, neexistand posibilitatea decontarii la Ministerul Sanatatii.Asa ca, la Turnu Magurele, la fel ca in multe alte localitati, angajatii primariei ridica din umeri si se intreaba din ce bani vor cumpara toate cele necesare."Perioada asta va dura ceva timp. Poate chiar mai bine de un an de zile. Aici o sa trebuiasca, va dati seama, role de hartie, masti, truse de prim ajutor . Trebuie achizitionate bunuri care nu sunt asa ieftine. Nu avem nimic achizitionat. Nu avem bani de la buget. Numai o injectie din aia cu adrenalina este 180 de lei, ca idee. Nu poti sa iei doar una", a spus angajatul primariei."Calculator hai ca gasim noi la primarie", ne-a spus, "scanner care sa scaneze documentele la oameni", si acesta se gaseste."Frigider aveam, dar e al scolii. Or avea nevoie, daca incepe scoala, e si acolo iar o problema. Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva, daca se poate, pentru luat temperatura din interiorul frigiderului. Produse de curatenie mai avem si noi pe aici", a mai adaugat angajatul, consultand lista cu cele necesare.La Turnu Magurele mai trebuie materiale sanitare, kituri de vaccinare, stetoscoape, tensiometre si lista poate continua.Prefectul judetului Teleorman a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus , asa ca nu a putut fi contactat. In schimb, purtatoarea de cuvand a institutiei a afirmat ca se fac verificari in teren pentru a rezolva problemele.La Husi, in judetul Vaslui, se va amenaja un centru de vaccinare intr-o sala de sport. Primaria a realizat pana acum o evaluare "la ce ar inseamna amenajare" si o aproximare in ceea ce priveste cheltuielile materiale.a spus angajata primariei care se ocupa de campania de vaccinare.DSP-ul le-a zis ce le trebuie si i-a lasat sa se descurce. Am intrebat daca au frigidere de depozitare pentru vaccinuri., a spus angajata primariei.Prefectul judetului Vaslui sustine ca s-a verificat stadiul centrelor si ca spera ca vor fi pregatite la data de 15 ianuarie.Prefectul sustine ca a discutat cu primarul din Husi care a dat asigurari ca problema se va rezolva."Eu zic ca primarii din judetul Vaslui sunt oameni care isi asuma si rezolva problemele", a afirmat prefectul, pentru Ziare.com.