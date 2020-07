EXCLUSIV Cum se raporteaza romanii la o posibila reintrare in starea de urgenta. "Suntem genul de popor la care nu merge numai vorba buna"

Starea de urgenta, aplicata doar pe centre epidemice

Starea de urgenta va aduce violenta de atitudine

Avem nevoie de un "tatuc" cu mana de fier

Nu suntem constienti de gravitatea situatiei

Masurile lipsite de coerenta luate de autoritati nu au facut decat sa aduca o forma de clocotire sufleteasca, iar ceea ce vedem acum in anumite situatii, cand oamenii s-au adunat in grupuri numeroase la Vama Veche sau la Mamaia , nu este decat o razvratire cumulata cu inconstienta si teribilism, considera psihologiii.Expertii din diferite domenii chestionati de Ziare.com vorbesc despre o eventuala stare de urgenta care ar urma sa fie impusa in perioada imediat urmatoare pe centre epidemice, dar si de o posibila constientizare a societatii in asa fel incat egoismul unora sa nu ne afecteze pe toti.Expertii fiscali sunt de parere ca multi romani nu inteleg ca o stare de urgenta, precum cea din martie-aprilie, ne va afecta nu numai emotional dar si financiar."O reintrare in starea de urgenta va produce iar o blocare a deplasarilor si, implicit, o blocare a activitatii economice. De fapt, nu o blocare, cat o reducere. Iar acest lucru va afecta foarte mult veniturile persoanelor fizice si veniturile bugetului. Din punctul meu de vedere ar trebui ca autoritatile sa ia masuri, sa ne invete cum sa procedam sa lucram. Adica sa elimine celebrul "stati in casa", ca statul asta in casa nu produce nimic bun pentru economie. O economie se dezvilta pe munca, natura si capital. In momentul in care munca, primul factor de productie, nu este luata in considerare, celelalte doua elemente nu pot functiona", afirma Adrian Benta, consultant fiscal.Aceasta stare de urgenta va duce la intarzierea reluarii contractelor comerciale si din nou somaj tehnic la scara larga."Nu sunt medic, dar cred ca pot sa identifice focare si tinte de risc, astfel incat sa nu afectezi o tara intreaga. Dau un exemnplu, Vama Veche! Nu am nimic cu vamaiotii. Felicitari! Traiti-va viata! Dar traiti-va viata in asa fel incat sa nu puneti in pericol pe ceilalti. Drepturile tale se opresc in momentul in care mi-ai afectat drepturile mele", mai spune consultantul.Potrivit lui, starea de urgenta ar trebui aplicata pe centre epidemice, asa vede situatia consultantul fiscal."Avem acele camine sociale. De ce nu merg autoritatile sa se concetreze pe ele acolo, avand in vedere ca sunt sanse foarte mari sa fie centre epidemice? Autoritatile ar trebui sa faca niste vizite surpriza pe la terase, la firme in general, pentru a vedea daca angajatii si patronii respectivi respecta sau nu conditiile sanitare de siguranta impuse. Si nu te duci sa le dai amenzi, te duci sa previi. Si daca nu respecta, la al treilea control i-ai inchis afacerea", afirma Benta.Daca se va impune o noua stare de urgenta, romanii nu vor reactiona ca sarbii, este de parere sociologul Gelu Duminica, care crede ca foarte departe atitudinea aceea nu o sa fim."Adica sa nu ne asteptam la o intelegere si liniste deplina pentru simplul motiv ca neincrederea este mult mai mare in interiorul societatii de cat era acum doua luni. Neincrederea aceasta, cumulata cu neincrederea in autoritati si lipsa de leadership, fake news-ul, manipularea si asa mai departe pot genera la randul lor o tensiune destul de mare in societate care se vor materializa in tot felul de actiuni anomice", mai spune Duminica.Potrivit lui, actiunile anomice, poate, nu se vor genera in violente de strada asa cum vedem pe strazile Belgradului insa cel putin la o violenta de atitudine si de pozitie, cu siguranta se va ajunge."Nu suntem genul de popor care sa asculte numai de bici, dar suntem genul de popor la care nu merge numai vorba buna, asta cu siguranta. Nu cred in bici, nu am crezut niciodata, dar cred ca un om care nu asculta de vorba buna, nu asculta nici de par. Insa, societatea romaneasca a avut intotdeauna nevoie de "tatuci", de lideri puternici pe care sa-i urmeze. Si a avut nevoie de lideri care de multe ori s-au impus, nu intotdeauna cu cele mai democratice forme. Nu intamplator din secolul 20, vreo 80 de ani am avut dictaturi, iar societatea nu s-a razvratit, ba mai mult, uneori chiar suntem nostalgici dupa ele", opineaza sociologul.Nu crede ca este nevoie doar de par, dar crede ca acesta are rolul lui, insa trebuie sa ajungem la nivelul la care fiecare dintre noi realizam ca societatea asta nu poate sa arate decat cum o facem noi sa arate."Referindu-se la cei din Vama Veche si la altii care nu vor sa respecte regulile, sociologul a spus ca-l citeaza pe faimosul actor Tom Hanks: "Nu am respect pentru ei. Daca nu esti in stare sa pastrezi distanta si sa te speli pe maini, pentru a te proteja pe tine si pe ceilalti, nu ai respectul meu".Din punctul sau de vedere, in momentul in care esti ancorat doar in propria credinta, fara sa tii cont si de credinta celuilalt nu arati decat ca esti egoist."Chiar daca nu crezi in existenta virusului, daca ii respecti pe cei din jurul tau, iti pui masca. In intimitatea casei tale poti sa spui ca nu crezi in virus. Este dreptul tau. Dar daca libertatea ta imi afecteaza libertatea mea, nu arati decat cat esti de egoist si ca locul tau nu este intr-o societate diversa", a mai spus Gelu Duminica.Dar cum nu suntem pustnici ar trebui sa ne comportam in asa fel incat libertatile niciunuia sa nu fie afectate.Pe de alta parte, psihologul Mihaela Argesanu crede ca in momentul de fata, multi romani inca nu sunt constienti de cum ne afecteaza, mai ales pentru ca este o situatie pe care nu am mai trait-o pana acum.Este o situatie pe care nu am mai intalnit-o in ultima suta de ani, cel putin in ultimele doua generatii, de la bunicii nostri incoace pentru a avea macar un reper la care sa te poti raporta. Noi nu avem o educatie constructiva, o maniera de a intelege intr-un mod constructiv realitatea si sa te pliezi ei. Acesti teribilisti care incearca sa nege existenta virusului sau incearca sa minimalizeze nevoia de masuri sunt inconstienti. Masurile sunt foarte simple: sa porti o masca si trebuie sa o faci din bun simt", afirma psihologul.In schimb, atitudinea de relaxare si de neintelegere a fenomenului in sine, amplificate de anumite atitudini publice pun intreaga societate intr-o situatie dificila."Acesti teribilisti care incearca sa nege existenta virusului sau incearca sa minimalizeze nevoia de masuri sunt inconstienti. Masurile sunt foarte simple: sa porti o masca si trebuie sa o faci din bun simt si sa te speli pe maini", a afirmat Ionel Chirita, consilier onorific al premierului Ludovic Orban