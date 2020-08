Experiment Ziare.com. Doar 3 din 10 directii de sanatate publica reactioneaza la primul apel. "Avem o singura persoana care raspunde la telefon"

Au fost selectate directiile de sanatate publica din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Dolj, Constanta, Arad, Iasi, Oradea, Suceava si Brasov.La prima incercare, doar angajatii a trei dintre cele 10 institutii au raspuns: Timisoara, Arad si Brasov. In rest, liniile au fost ocupate. La Constanta telefonul a sunat fara folos.La a doua incercare, au mai raspuns si angajatii de DSP Dolj si DSP Suceava. Pentru Bucuresti, Cluj si Iasi, liniile au fost in continuare ocupate, iar la Constanta nu a raspuns nimeni.Intrebata cati colegi raspund la apelurile telefonice in momentul respectiv, operatoarea de la DSP Timis a declarat ca nu stie.".La DSP Brasov, apelul a fost preluat dupa aproximativ un minut de asteptare. Intrebata cate persoane preiau apelurile in momentul respectiv, operatoarea a spus ca nu poate oferi aceste informatii.Operator DSP Brasov: "Reporter Ziare.com: Deci au fost aduse persoane suplimentar?Operator DSP Brasov:Reporter Ziare.com: Cate telefoane primiti zilnic?Operator DSP Brasov: "".La DSP Arad, apelul a fost preluat aproape imediat. Auzind intrebarile, secretara a spus ca va face legatura cu directorul institutiei.", a declarat directorul DSP Arad.La a doua tentativa de-a lua legatura cu operatorii directiilor "restante", aproximativ o ora mai tarziu, au raspuns si angajatii de la DSP Dolj si DSP Suceava.La DSP Dolj, operatoarea a spus ca trebuie contactat purtatorul de cuvant al institutiei, doctorul Stefan Popescu.", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Dolj.Intrebata cati oameni preiau telefoanele in momentul actual, la DSP Suceava, operatoarea a raspuns "?". Imediat dupa, aceasta a spus "" si a redirectionat apelul catre alta persoana, care s-a recomandat a fi Gabriela Bancila. Potrivit site-ului institutiei, aceasta are functia de referent superior al Biroului de Asistenta Medicala si Programe din cadrul DSP Suceava.Aceasta a declarat ca turele sunt prin rotatie si ca, la fiecare 12 ore, o persoana se ocupa de preluarea telefoanelor. Intrebata cam cate telefoane se primesc zilnic, ea spune ca acest aspect ar trebui discutat cu purtatorul de cuvant. "", mai spune aceasta.Totusi, dupa insistente, a declarat ca este vorba de cateva zeci de apeluri pe zi.", a mai declarat Gabriela Bancila.Toate acestea, in contextul in care vineri seara, pe 31 iulie, Digi 24 a facut un experiment in direct, in prezenta lui Raed Arafat Moderatorul emisiunii a incercat sa sune la DSP Bucuresti, sustinand ca mai multi telespectatori s-au plans ca nu reusesc sa ia legatura cu institutia. Au urmat aproximativ sapte incercari de a lua legatura, pe mai multe numere afisate pe internet, soldate cu "ocupat" sau cu "clientul apelat nu raspunde". Tocmai dupa o jumatate de ora de apeluri, la celalalt fir s-a auzit o voce umana.Dupa acest experiment, premierul Ludovic Orban a reactionat, spunand ca pana acum scuza Directiilor de Sanatate Publica a fost ca nu exista resursa umana."Incepand de astazi, exista resursa umana la DSP-uri, ea trebuie folosita in mod inteligent. Daca e necesar, se poate schimba si tehnic, deja am vorbit pentru a face imbunatatiri tehnice in privinta telefoanelor la care suna cetatenii, astfel incat sa fie preluate apelurile, sa creasca numarul de persoane care raspund la telefoane", a declarat Ludovic Orban, potrivit Digi 24 A facut declaratii referitoare la activitatea directiilor de sanatate publica si profesorul Alexandru Rafila, duminica seara, 2 august, in cadrul unei emisiuni a B1. Acesta sustine ca DSP-urile s-au deprofesionalizat si ca ar trebui sa gestioneze la timp situatia si ca timpul este un factor determinant."Nu stiu daca sunt de forma, dar nu pot sa gestioneze la timp situatia si timpul, de multe ori, e un factor determinant in controlul acestui tip de situatie. Actiunile DSP-urilor trebuie sa limiteze raspandirea infectiei. Sigur, nu critic pe nimeni, dar este rezultatul unei activitati de 15 ani, in care, dupa ce au fost reorganizate si instruite directiile de sanatate publica, au trecut intr-un curs de deprofesionalizare accentuata. Sunt conduse multe dintre ele de persoane care n-au studii medicale si, din cauza asta, cred ca lucrurile au nevoie de o restructurare. E greu in timpul bataliei sa recurgi la asa ceva, dar nici nu poti sa te uiti impasibil ca DSP-urile nu au capacitate. Probabil ca realocarea de resurse umane din alte judete care nu sunt afectate - si sunt suficiente pe teritoriul Romaniei - sau sunt afectate foarte putin, in cele opt judete care au probleme este o solutie care poate fi aplicabila, alaturi de voluntariat, alte forme de participare, dar sa stiti ca nu numai numarul persoanelor detasate este important, ci calitatea pregatirii lor profesionale si posibilitatea de a face efectiv treaba pe teren", a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila.