Expert in sanatate publica, predictie ingrijoratoare: Noua tulpina din Marea Britanie va lua locul actualului coronaviruis. Trebuie sa ne pregatim

Noua din cei 10 contacti ai unui barbat din Bucuresti depistat cu tulpina britanica de coronavirus sunt pozitivi

"Noua tulpina, fiind mai puternica, va tinde sa ia locul actualei tulpini. Este o situatie noua si trebuie sa ne pregatim, pentru ca specialistii se asteapta ca aceasta noua tulpina sa fie majoritara in Europa", a spus duminica, 24 ianuarie, la Digi 24, expertul.Pe de alta parte, specialistul in sanatate publica a mai precizat, pe pagina sa de Facebook, ca "cresterea numarului de morti (in cazul noii tulpini) apare din cauza ca, fiind mai infectioasa, infecteaza mult mai multi oameni, nu din cauza ca ar fi simptome mai severe".Conform lui Razvan Chereches, "reinceperea scolii trebuie facuta cu prudenta. Cred ca hotararea de guvern care face referire la masurile care trebuie luate in pandemie nu mai este actuala. As recomanda o deschidere etapizata".Ministerul Sanatatii a transmis, sambata seara, ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-CoV-2.Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti, iar unitatea a fost inchisa si va fi dezinfectata in cursul zilei de luni.Centrul National pentru Controlul si Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatatii rezultatele anchetei epidemiologice in cazul unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina SARS-CoV-2 "Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti. In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2 un numar de 4 persoane (1 caz confirmat pe data de 14.01.2021 si 3 cazuri in data de 18.01.2021).In 22.01.2021 au fost testate la INBI Matei Bals 10 persoane (cele 4 confirmate si 6 contacti directi ai acestora). Dintre cele 10 persoane testate, un numar de 9 au fost pozitive la testul RT-PCR. Confirmarea se va face prin secventiere in urmatoarele zile", a transmis, sambata seara, Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca persoanele depistate pozitiv sunt fara istoric de calatorie in strainatate.In urma anchetei, DSP Bucuresti a decis inchiderea scolii, iar in data de 25.01.2021 se va realiza dezinfectie generala, inclusiv nebulizare.De asemenea, au fost luate masurile de izolare/carantinare pentru cazuri si contactii cazurilor."Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, indemnul nostru este pentru prudenta. Numarul cazurilor este in crestere in foarte multe tari europene si riscul unui nou val al pandemiei este mare si pentru tara noastra.", a declarat Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii.Ministerul Sanatatii reaminteste importanta respectarii masurilor de preventie : purtarea corecta a mastii de protectie, evitarea zonelor aglomerate, distantarea fizica si igiena mainilor, realizarea testelor COVID-19 si raportarea celor pozitive pentru persoanele care prezinta simptome (febra, tuse uscata, oboseala, mialgii).De asemenea, Ministerul precizeaza ca evaluarea riscului general asociat cu raspandirea noilor tulpini in comunitate a fost crescut de Centrul European de Prevenire si Control a Bolilor (ECDC) in urma cu doua zile la ridicat / foarte ridicat.Pana in prezent, patru persoane au fost depistate in tara noastra cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta.