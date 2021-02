Expert Organizatia Mondiala a Sanatatii, despre aparitia COVID-19 in piata de fructe de mare din Wuhan: "Nu exista dovezi ca a aparut acolo"

"Nu exista dovezi ca virusul a aparut acolo", insa "ipotetic, exista toate conditiile pentru raspandirea virusului in acel loc", a spus Vladimir Dedkov, membru al echipei de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care desfasoara o ancheta in orasul Wuhan asupra originii pandemiei de Sars-CoV-2, citat de Sputnik.Piata de fructe de mare a fost asociata cu un focar initial de cazuri de COVID-19, insa oamenii de stiinta nu au ajuns deocamdata la o concluzie clara cu privire la rolul pe care aceasta l-a jucat in pandemie.Dedkov a infirmat, de asemenea, teoria unei scurgeri a virusului din Institutul de Virusologie din Wuhan in timpul unei vizite efectuata miercuri la aceasta institutie, impreuna cu alti noua experti ai OMS."Desigur, a fost important pentru misiunea noastra sa vizitam aceasta institutie, sa vorbim cu colegii nostri si sa vedem cum este organizat totul acolo", a spus expertul. "Laboratorul este perfect echipat", a spus el. "Mi-e greu sa-mi imaginez ca de acolo s-ar fi putut scurge ceva", a adaugat Dedkov.Seful echipei de experti ai OMS, Peter Ben Embarek, a parut sa excluda joi, intr-un interviu acordat agentiei France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator, despre care a spus ca ar fi un "excelent scenariu" de film.Echipa OMS s-a deplasat miercuri la Institutul de Virusologie din Wuhan, in centrul Chinei, acuzat, in special de fostul presedinte american Donald Trump , ca a lasat virusul sa scape din unul dintre laboratoarele sale, accidental sau nu.Institutul de Virusologie din Wuhan dispune din 2012 de un laborator de inalta securitate P3 (de la 'patogen de clasa a 3-a') care analizeaza virusuri, in special coronavirusuri. Institutia detine, de asemenea, un P4 (pentru patogeni si mai periculosi). Este un laborator cu o securitate si mai mare, care poate gazdui tulpini precum Ebola si pe care OMS l-a vizitat de asemenea.La mijlocul lunii ianuarie, inainte de a parasi postul de sef al diplomatiei americane Mike Pompeo a aratat din nou cu degetul Institutul de Virusologie din Wuhan.Delegatia OMS ar urma sa isi incheie saptamana viitoare misiunea la Wuhan. Embarek a subliniat in acest sens ca "nu vor exista raspunsuri complete asupra originii virusului, dar va fi un prim pas bun".