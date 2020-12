Experti americani: Nu exista "nicio dovada" ca noua tulpina a SARS-CoV-2 este mai contagioasa

"Nu exista nicio dovada tangibila ca acest coronavirus este intr-adevar mai contagios, dar sunt dovezi clare ca este mai raspandit in randul populatiei", a declarat consilierul principal al programului guvernamental de vaccinare din SUA, Moncef Slaoui, in cursul unei conferinte de presa.Mai multe tari si-au inchis frontierele cu Regatul Unit, insa Moncef Slaoui a apreciat ca este posibil ca mutatia sa se fi raspandit de mult timp in tara, iar oamenii de stiinta nu au cautat-o pana in prezent, astfel ca au creat impresia ca este o explozie a numarului de cazuri atunci cand au facut-o."Nu stim inca", a adaugat Moncef Slaoui. Aceasta noua tulpina a coronavirusului din Regatul Unit a provocat ingrijorare, zeci de capitale anuland legaturile aeriene cu aceasta tara.Pentru acest expert in vaccinuri, fost inalt responsabil in industria farmaceutica, "ceea ce este clar este ca nu este mai patogen", nu provoaca o forma mai grava a bolii.Institutele nationale de sanatate din SUA (NIH) sunt pe punctul de a studia aceasta noua tulpina in laborator pentru a stabili daca anticorpii eficienti contra celei mai comune mutatii a SARS-CoV-2 raman eficienti impotriva ei, "ceea ce va fi foarte probabil concluzia lor", a subliniat el.Testele, care vor fi efectuate cu anticorpi prelevati de la bolnavi vindecati de COVID-19, anticorpi provocati de vaccinuri si anticorpi sintetici, vor dura mai multe saptamani.Expertul american a explicat ca anticorpii produsi de vaccinuri ar putea ramane eficienti, deoarece sunt conceputi pentru a se fixa pe mai multe zone ale unei "spicule" a coronavirusului, acel varf recunoscut care se afla pe suprafata sa si ii permite sa se ataseze de celulele umane pentru a le penetra.Probabilitatea ca o simpla mutatie a virusului sa afecteze toate aceste zone este "foarte slaba", a tinut el sa adauge. "Nu este imposibil insa de exclus ca, intr-o zi, undeva, un virus sa reuseasca sa scape raspunsului protector provocat de vaccin si din acest motiv trebuie sa ramanem vigilenti", a mai spus expertul american.Pe de alta parte, Moncef Slaoui a anuntat ca NIH vor efectua teste clinice pe indivizii foarte alergici pentru a vedea cum raspund la vaccinurile Pfizer si Moderna.Mai multe cazuri de reactii alergice au fost semnalate in Statele Unite si Regatul Unit.