Experti: Noua mutatie sud-africana a coronavirusului nu este mai mortala, dar este cu 50% mai contagioasa

Numita 510Y.V2, aceasta mutatie "este cu 50% mai transmisibila", dar "nimic nu arata ca noua tulpina este mai severa", a declarat Salim Abdool Karim, epidemiolog si copresedinte al comitetului stiintific al Ministerului sud-african al Sanatatii.Aceste concluzii au rezultat in special din datele colectate in principalele focare de contaminare din tara situata in Africa australa.Africa de Sud numara peste 1,3 milioane de cazuri de coronavirus , dintre care circa 37.000 de morti . Grav lovita de al doilea val al pandemiei, tara a inregistrat luni o scadere cu 23% a numarului de cazuri, a anuntat ministrul sanatatii, Zweli Mkhize.Africa de Sud a atins fara indoiala "punctul de inflexiune" al acestui al doilea val, a declarat el, "dar este prea devreme pentru a sarbatori", deoarece, in acelasi timp, internarile in spital au crescut cu 18,3% in raport cu saptamana precedenta.Al doilea val al pandemiei exercita o presiune enorma asupra sistemului sanitar al tarii, solicitat la maxim."Daca pacientii sunt mai putin numerosi, mortalitatea in spital nu s-a schimbat" intre primul si al doilea val, a subliniat un specialist membru al grupului, Waasila Jassat.Descoperirea noii tulpini a obligat autoritatile sud-africane sa introduca noi restrictii in decembrie."Lumea a subestimat acest virus. Acest virus poate evolua si adapta", a recunoscut un alt om de stiinta din cadrul grupului, Alex Sigal, de la Institutul de cercetare pentru sanatate din Africa de Sud.