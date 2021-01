Experti OMS: Tulpinile britanica si sud-africana de SARS-CoV, prezente in zeci de tari

Directorul pentru urgente sanitare al OMS, irlandezul Mike Ryan, a declarat in interventia sa in fata Comitetului Executiv ca tulpina britanica a fost identificata in 58 de tari de pe patru continente, iar cea sud-africana in 22 de tari.Mike Ryan a precizat ca saptamana trecuta a fost raportata o cifra record de 93.000 de morti de COVID-19 in intreaga lume, exprimandu-si temerea ca saptamana aceasta numarul mortilor sa depaseasca 100.000.Continentul american, unde graficul contagierilor si al deceselor este in continuare in crestere, concentreaza 47 % din numarul total al deceselor, in timp ce in Europa cifrele par sa se fi stabilizat, dar raman totusi ridicate.Situatia epidemiologica actuala "se complica din cauza variantelor (virusului), dar cu toate acestea multe tari controleaza nivelurile de contagiere", a spus el.Expertul ONU a subliniat ca multe retele sanitare se confrunta cu "o presiune extrema", in timp ce sistemele de monitorizare a noilor cazuri "intampina dificultati pentru a suporta niveluri inalte de infectare", iar dezinformarea "ingreuneaza aplicarea masurilor".La randul sau, consilierul ONU pentru COVID-19, Bruce Aylward, a precizat ca in cele 42 de zile care s-au scurs de a lansarea campaniilor globale de vaccinare au fost administrate 40 de milioane de doze in 50 de tari.Vaccinul cel mai utilizat este cel produs de Pfizer-BioNTech (folosit de 44 de tari care au demarat campaniile de imunizare), urmat de cel dezvoltat de Moderna (6).Vaccinul rusesc Sputnik V (produs de laboratoarele Gamaleya) si cel chinezesc al companiei Sinopharm au fost administrate in trei tari, iar cele dezvoltate de Sinovac si de AstraZeneca se administreaza in doua tari.Bruce Aylward a subliniat ca vaccinurile de la Moderna si Pfizer-BioNTech, care folosesc noua tehnologie cu "ARN mesager" prezinta provocari la transportarea lor in tarile in curs de dezvoltare, deoarece necesita seringi speciale si depozitarea la temperaturi foarte joase.