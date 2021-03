De ce creste din nou numarul de cazuri de COVID-19. Medici: "Au actionat ca un combustibil aruncat peste focul mocnit al pandemiei"

Doctor Doina Azoicai: "Este un fenomen biologic cu evolutie ciclica"

Doctorul Marius Geanta: "Saptamana aceasta numarul de cazuri este de aproape doua ori mai mare in Romania, in comparatie cu cifrele din urma cu doua saptamani"

Peste 6,1 milioane de teste, in Romania, de la inceputul pandemiei

Incepand cu 1 martie, infectiile zilnice au cunoscut un trend ascendent. Luni erau inregistrate 2.096 de cazuri noi, marti, 2 martie, erau 3.950 de infectii, miercuri au fost raportate 4.278 de cazuri, iar joi, 4 martie, 4.271 de cazuri noi.De asemenea, numarul deceselor zilnice a inceput din nou sa creasca dar si cel al pacientilor internati in ATI a depasit 1.000 de pacienti.Doctor Doina Azoicai, medic primar in Epidemiologie, spune ca inca avem un numar mare de persoane care nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate anti-COVID, iar susceptibilitatea acestora este mare."In primul rand trebuie sa privim aceasta pandemie ca pe un fenomen biologic cu o evolutie ciclica. Pana vom reusi sa ajungem la o protectie globala de 70% prin vaccinare, este explicabil sa apara aceste valuri.Pe de alta parte, poate sa fie o potentiala cauza, intrarea in circulatie a unor tulpini care au mutati dar care, din fericire, nu sunt mutatii esentiale care sa schimbe complet structura virusului.Companiile de vaccinuri au transmis ca cel putin serurile care sunt administrate in Romania acopera si tulpina britanica. Oricum, aceste companii prevad intr-un viitor foarte apropiat un preparat vaccinal care sa fie capabil sa protejeze fata de orice tip de variante de tulpina de SARS-COV-2.De asemnea, avand in vedere ca exista un numar mare de persoane care inca nu au trecut prin boala sau nu au fost vaccinate, iar daca nu se respecta in continuare masurile recomandate, sigur ca susceptibilitatea lor este crescuta si dezvolta infectia.Avand in vedere ca a inceput vaccinarea si pana acum avem 169 de milioane de doze administrate la nivel global si 1 milion de doze in Romania ne putem astepta ca acest val trei, care a inceput deja in unele tari din Europa, sa nu fie de intensitate crescuta", a precizat medicul Doina Azoicai pentru Ziare.com.Epidemiologul a mai precizat ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri noi si in perioada urmatoare."Nu cred ca ne vom opri aici pentru ca suntem intr-o evolute. Nu pot sa estimez acum daca aceasta crestere va fi una exponentiala dar cred ca va mai creste numarul cazurilor si in Romania pentru ca in toate tarile europene se manifesta aceasta tendinta de crestere", a mai spus aceasta.Se poate insa ca aceasta crestere sa vina si in urma relaxarii unor masuri anti-pandemie. In multe zone elevii s-au intors fizic la cursuri, s-au redeschis restaurantele."Romania se afla de cel putin doua saptamani in valul 3 al pandemiei Covid-19, dar a intrat si intr-o furtuna perfecta din perspectiva controlului pandemiei, furtuna compusa din urmatoarele elemente: raspandirea tulpinii B.117, testarea ineficienta (teste rapide, PCR si secventiere genomica), relaxarea unor masuri (deschiderea scolilor, a restaurantelor), controlul deficitar asupra respectarii masurilor de sanatate publica in statiunile montane si acoperirea inca insuficienta, la nivelul populatiei, cu vaccinuri anti-Covid (in special din cauza disponibilitatii scazute).Aceste elemente, insumate, au functionat ca un combustibil aruncat peste focul mocnit al pandemiei in Romania", a explicat pentru Ziare.com Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina.Medicul mai spune ca numarul pacientilor internati in sectiile ATI se mentine crescut, iar acesta este un motiv de ingrijorare."In toata aceasta perioada, indicatorul fidel a fost ocuparea paturilor la ATI, aflat constant in jurul valorii de 1.000 de bolnavi. Acesta este insa si principalul motiv de ingrijorare: in primele zile ale valului 3 deja ocuparea paturilor ATI este la un nivel foarte ridicat, incomparabil cu valul 2, din toamna anului trecut. Ramane de vazut cum va reactiona si cum va face fata sistemul de sanatate, aflat sub o presiune constanta de un an de zile", a mai aratat medicul Marius Geanta.Specialistul a mai spus ca "saptamana aceasta, numarul de cazuri este de aproape doua ori mai mare in Romania, in comparatie cu cifrele din urma cu doua saptamani, in conditiile in care numarul de teste efectuate este aproximativ acelasi. Aceasta rata de dublare, cu atat mai mult in conditiile in care sistemul de testare este disfunctional, trebuie sa ne ingrijoreze. Devine obligatoriu sa ne gandim la noi masuri pentru controlul pandemiei, care trebuie insa sa se bazeze pe date relevante si pe o analiza cauza-efect".Peste 2,5 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 6.105.686 de teste RT-PCR si 334.027 de teste rapide antigenice, conform raportului transmis joi, 4 martie, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.410 teste RT-PCR (16.885 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.525 la cerere) si 9.539 de teste rapide antigenice.De asemnea, 44.712 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 13.011 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 50.327 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 120 de persoane.Politistii si jandarmii au aplicat, in data de 3 martie 2021, nu mai putin de 5.389 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 980.985 de lei.Pana la aceasta data au fost confirmate 816.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, in tara noastra.