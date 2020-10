Anthony Fauci: Pana la inceputul lunii decembrie vom sti daca vom avea un vaccin sigur anticoronavirus

Expertul in boli infectioase a precizat ca numai daca se va sti ca este eficient, vaccinul va putea fi disponibil in Statele Unite, scrie BBC, citat de Stirile Protv "Vom sti daca un vaccin este sigur si eficient pana la sfarsitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie", a declarat dr Fauci pentru BBC.Pe de alta parte, Anthony Fauci a precizat ca vaccinarea pe scara larga nu este posibila pana in 2021 si ca, initial, vaccinul va fi disponibil doar pentru persoanele vulnerabile."Vorbind despre vaccinarea unei proportii substantiale a populatiei, astfel incat sa putem avea un impact semnificativ asupra dinamicii focarului, probabil ca nu va fi posibila pana in al doilea sau al treilea trimestru al anului viitor", a adaugat expertul american.