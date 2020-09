Crestere fulminanta a numarului de contaminari cu noul coronavirus in Cehia. Peste 3.000 de cazuri raportate intr-o singura zi

Cu o zi inainte, autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice.Tara cu 10,7 milioane de locuitori a cunoscut una dintre cele mai mari cresteri a cazurilor de COVID-19 in Europa, numarul infectarilor zilnice depasind cifra de 1.000 pentru prima data in septembrie.Conform datelor publicate vineri de Ministerul Sanatatii, Cehia a inregistrat joi 3.130 de noi cazuri, fata de 2.137 cu o zi inainte. In total, tara a raportat 44.155 de cazuri de COVID-19.