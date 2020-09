Zonele unde s-au inregistrat cele mai multe noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Explozie de infectari in Capitala si 15 judete

Explozie de cazuri in Bucuresti si 15 judete

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala, respectiv 211, urmata de Cluj, 99 de infectii si Suceava cu 91 de cazuri. In judetul Prahova s-au inregistrat 84 de noi imbolnaviri, iar la Valcea, 83.S-au mai inregistrat cazuri multe si in Iasi (71), Ilfov (65), Timis (65), Constanta (60), Dolj (58), Vaslui (56), Olt (55) si Bihor (54).In alte trei judete nuamrul infectiilor zilnice a trecut de 40 de cazuri noi. Acestea sunt: Alba (40), Neamt (41) si Bacau (42)Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu coronavirus.2. Arad 2263 263. Arges 5302 166. Bistrita-Nasaud 1342 177. Botosani 1472 168. Brasov 5252 359. Braila 2097 2310. Buzau 2584 1011. Caras-Severin 1025 2312. Calarasi 683 715. Covasna 989 2516. Dambovita 3556 3217. Dolj 2258 5818. Galati 3690 3219. Giurgiu 920 920. Gorj 1762 821. Harghita 843 1122. Hunedoara 1980 3423. Ialomita 1089 327. Mehedinti 1276 1128. Mures 1609 1229. Neamt 2683 4132. Satu Mare 467 2033. Salaj 529 2034. Sibiu 1834 3936. Teleorman 860 2038. Tulcea 695 1641. Vrancea 2550 1743. - 115 3TOTAL 107.011 1.713Tot pana la aceasta data, 4.285 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.Aproape 26.000 de teste efectuate in ultimele 24 de ore.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.854. Dintre acestea, 471 sunt internate la ATI.