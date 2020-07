Fabricile de produse lactate Floreni si Vatra Dornei se inchid. Toti cei ramasi fara loc de munca vor primi salarii compensatorii si vor fi consiliati

Urmand planurile strategice de consolidare a afacerilor in Romania, pe principii de organizare eficienta a activitatilor de productie la standarde optime, Grupul Lactalis a decis inchiderea unitatilor de productie Floreni si Vatra Dornei, din cadrul societatii Dorna Lactate, relateaza Adevarul , iar portofoliul de lactate LaDorna va fi produs in celelalte fabrici romanesti ale grupului."Aceasta masura este menita sa asigure continuarea procesului de productie si a investitiilor in dezvoltarea portofoliului LaDorna, cu respectarea riguroasa a cerintelor de performanta si siguranta ale Grupului Lactalis., luand in considerare si noua realitate economica care ne determina sa fim mai atenti la operativitatea business-ului nostru in Romania si sa ne adaptam planurile coerent, pentru a ramane competitivi in industrie., insa cel mai important este ca putem duce mai departe povestea brandului LaDorna in Romania, cu structurile moderne disponibile local. Este unul dintre angajamentele majore ale Grupului Lactalis in Romania, ne dorim in continuare sa mentinem business-ul si sa-l crestem sanatos aici, in Romania, contribuind astfel la redresarea economica nationala, prin noi investitii si noi locuri de munca. In egala masura, s", declara Giampaolo Manzonetto, directorul general al grupului Lactalis Romania.Angajatii afectati de masura de concediere colectiva in fabricile Floreni si Vatra Dornei vor primi tot sprijinul companiei in a-si gasi un alt loc de munca, fie in cadrul celorlalte societati apartinand Grupului Lactalis in Romania, fie in alte companii.Lactalis va oferi salariatilor disponibilizati consiliere privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala si suport specializat in orientarea lor catre acele companii si posturi vacante existente la nivel local.In plus, salariatii vor beneficia si de instruire pentru cautarea unui nou loc de munca, iar compania ii va recomanda companiilor de recrutare cu care colaboreaza.De asemenea,Intregul proces se va incheia la sfarsitul lunii august 2020, cu respectarea stricta a tuturor reglementarilor legale in vigoare.Decizia nu afecteaza in niciun fel activitatea de colectare a laptelui de la producatorii locali., cu pastrarea integrala a contractelor incheiate cu fermierii romani parteneri si directionarea laptelui catre celelalte fabrici.Grupul Lactalis ramane cel mai mare colector de lapte din Romania, cu aproximativ 250 de milioane de litri de lapte colectat si procesat anual, iar un alt angajament important al companiei este sustinerea productiei romanesti de lapte.Brandul LaDorna a luat nastere in 1998, iar misiunea sa de a le oferi consumatorilor lactate bune produse in Romania merge mai departe.LaDorna este unul dintre cele mai cunoscute branduri de lapte si produse lactate din Romania si lider de piata pe segmentul laptelui UHT si a smantanii lichide. LaDorna a lansat prima marca de lapte UHT din Romania si s-a implicat in construirea fermelor ecologice certificate de Uniunea Europeana. Societatea Dorna Lactate face parte din grupul francez Lactalis din anul 2008.Cu o traditie de aproape 90 de ani, grupul francez Lactalis este cea mai mare companie de lactate din lume, avand activitati operationale in 83 de tari de pe toate continentele. Din anul 2008, Lactalis a devenit si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata din Romania.Activitatile de productie ale companiilor se desfasoara astazi in 7 fabrici, dintre care cele mai mari sunt fabrica Albalact din Oiejdea, judetul Alba, Covalact din Sf. Gheorghe, judetul Covasna si Raraul din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Companiile romanesti din Grupul Lactalis vand peste 200.000 de tone de produse finite in fiecare an si, cumulat, au o cifra de afaceri de aproape 250 de milioane de euro (produse lactate si sucuri).In ultimii ani, Grupul Lactalis a directionat mari investitii in cresterea capacitatilor de productie din fabrici prin retehnologizare, lucru care a permis dezvoltarea portofoliilor apartinand brand-urilor locale, dar si majorarea exporturilor catre alte subsidiare din grup si demararea productiei locale pentru game fabricate de catre alte subsidiare europene.O alta etapa investitionala importanta a cuprins sistemele IT si logistica. Grupul Lactalis are o strategie stabila de dezvoltare in Romania, prin continuarea investitiilor in tehnologizarea si automatizarea fabricilor, in logistica si in brand-urile romanesti din portofoliul sau. Grupul Lactalis se implica activ si in comunitatile in care isi desfasoara activitatea, cu precadere in aceasta perioada de mari incercari. Toate companiile romanesti ale Grupului au contribuit cu donatii substantiale in bani, produse lactate si produse sanitare in valoare de peste 1.200.000 de lei, ajutand astfel spitalele, personalul medical, pacientii si oamenii din categoriile defavorizate.