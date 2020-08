Familia avocatului Mihail Vlasov, ravasita de COVID- 19: Sotia a murit, el este in spital, o fiica si o nepoata sunt internate in Bucuresti

Pe 22 august 220, Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit la varsta de 72 de ani, dupa o evolutie rapida a bolii, la 10 zile dupa internare.Mihail Vlasov se afla in acest moment internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi, infectat cu SARS -CoV-2, iar medicii spun ca acesta sufera de o forma medie de boala si ca starea sa de sanatate este deocamdata stabila. Are, insa, nevoie de supraveghere medicala permanenta, pentru ca are comorbiditati, printre care si diabet.Fiica si nepoata avocatului, Ingrid si Noelle Vlasov, sunt deasemenea internate, cu acelasi diagnostic, la un spital din capitala, informeaza Ziarul de Iasi Cu o saptamana inainte de moartea bunicii, Noelle Vlasov a scris pe contul sau de Instagram:. Nu iei, pana cand iei. Si se pare ca nici varsta nu conteaza, uite ca se poate si la 16 ani. Nu mai iesiti din casa fara masca, pentru ca. Iesiti. Duceti-va unde vreti. De la cafenea, pana la mare. Dar purtati masca. Mai bine la mare cu masca, decat la spital. Protejati-va pentru ca nu stiti cand sau cum este posibil sa luati si in ce fel va va afecta.Si mai important, nu stiti cui puteti sa dati si cum se va descurca acea persoana cu virusul, ce varsta are, si ce alte afectiuni are. Daca iesiti din casa fara masca, in momentul acela riscati. Va puneti in pericol si pe voi, si pe toti ceilalti. Pentru ce? Urmatoarea data cand vreti sa iesiti si nu aveti masca la voi, va rog sa va ganditi foarte bine la riscuri si sa va dati seama ca nu merita. In cazul in care: va doare capul, tusiti, etc (la mine asa a inceput) CHIAR DACA nu vi se pare ceva grav in acel moment, va duceti si va testati pentru COVID- 19, pentru voi insiva si toti ceilalti. Eu am purtat masca, dar m-am intalnit cu multi oameni care nu purtau. Aveti grija. Stay safe".