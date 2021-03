Familia medicului care a facut primul transplant de maduva la adulti face acuzatii grave. Benedek Istvan ar fi murit legat de pat chiar de catre fostii sai studenti

Acuzatii grave, dupa o premiera medicala

Familia doctorului hematolog Benedek Istvan vine cu acuzatii grave la adresa spitalului in care renumitul medic s-a stins, bolnav de COVID-19. Benedek se imbolnavise alaturi de alti 10 medici de la sectia de hematologie din Targu Mures, pe care chiar el a infiintat-o, scrie Adevarul Intr-o prima faza, el a fost internat la Spitalul Judetean din Targu Mures, apoi a fost transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare, unde a si decedat.Familia medicului a depus o plangere penala. "In urma denuntului penal am primit foaia de observatie care e plina cu evenimente groaznice care ne-au socat. A fost legat un profesor universitar, de elevii pe care i-a pregatit, de sistemul din care facea parte.A dat telefon dimineata respectiva fiului lui, care tot doctor e, sa vina ca nu se simte bine, ca toata noaptea a fost legat. A primit de la bolnav un film in care se vede clar ca el se opune legarii explicand ca se simte bine, nu are nicio dorinta ascunsa sa faca rau cuiva si avea fasa pe mana de care era legat de pat", a declarat profesorul doctor Benedek Imre, fratele decedatului.Reprezentantii Spitalului Judetean se apara si spun ca ar fi respectat toate protocoalele.In 2007, o premiera medicala in Europa Centrala realizat la Targu Mures, l-a determinat pe directorul Spitalului Judetean de Urgenta Mures, dr. Lucian Baila, sa-i acuze pe medicii care au experimentat un transplant de celule stem ca se afla sub incidenta penala Baila sustine ca medicii care au experimentat acest procedeu unic in Europa Centrala, transplant de celule stem la pacienti cu ischemie critica extrem de avansata, nu detin avizul Comisiei Nationale de Transplant.El a spus ca au fost incalcate drepturile pacientilor, intrucat nu li s-a explicat acestora ca sunt obiectul unui experiment medical, ca nu i s-a cerut acordul pentru efectuarea acestei interventii si ca Clinica de Cardiologie, care a realizat premiera, nu putea sa recurga la acest experiment in cadrul spitalului, deoarece nu are semnat contractul de management.