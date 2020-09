Situatie fara precedent in spitalele din Bucuresti. Sectiile pentru bolnavii COVID-19 sunt ocupate la capacitate maxima

In tara, situatia este la fel de dramatica. Sunt spitale care incearca sa transfere pacienti la unitati medicale care pot sa trateze pacienti cu COVID-19, insa nu mai sunt locuri libere.In Bucuresti sunt peste 1.500 de paturi, insa sunt manageri de spitale non-COVID care incearca inca de ieri sa transfere pacienti care s-au pozitivat in urma testarii dar nu au unde sa-i transfere, iar aceste persoane raman in izolatorul de la camera de urgenta, pana se elibereaza un pat, potrivit Digi24 De exemplu, Terapia Intensiva de la Spitalul Marius Nasta este ocupata, iar in sectie mai sunt doar patru locuri libere, din care numai unul are oxigen disponibil, astfel ca celelalte trei nu pot ajuta pacientii care ar avea nevoie.In Bucuresti, spitalele sunt arhipline. La Spitalul Colentina sunt toate paturile ocupate. La fel si la La Matei Bals, dar si in celelalte spitale din Capitala.La Giurgiu, managerul spitalului spune ca incearca de ieri sa transfere 9 pacienti la unitati medicale care pot sa trateze pecienti cu COVID-19, insa ii este foarte greu pentru ca nu mai sunt paturi libere.In tara, in prezent sunt peste 13.000 de paturi in sectiile care trateaza persoane infectate cu coronavirus , iar 5.092 sunt neocupate. La ATI sunt disponibile 1.050 de locuri in tara, dintre care jumatate sunt ocupate. Avand in vedere ca starea pacientilor se agraveaza foarte repede, ei nu ar rezista unui transfer in alt judet.551 de pacienti cu COVID-19 apar in statisticile oficiale ca fiind internati la Terapie Intensiva in cursul zilei de marti, 29 septembrie.